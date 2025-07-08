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عربي-دولي
ثوران جديد لبركان "لاكي لاكي" في إندونيسيا... رماد في السماء وإجلاء آلاف السكان (فيديو)
Lebanon 24
08-07-2025
|
01:08
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بركان
جبل ليووتوبي لاكي لاكي في
جزيرة
فلوريس
الإندونيسية
إلى الثوران مجددًا، مطلقًا سحبًا كثيفة من الرماد والحمم البركانية، وصلت في إحدى المرات إلى ارتفاع 18 كيلومترًا في السماء، مما أجبر آلاف السكان على الفرار من منازلهم، وسط حالة من التأهب القصوى.
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ومنذ صباح الإثنين، لم تُسجّل إصابات، إلا أن السلطات أكّدت رفع مستوى التحذير إلى الدرجة القصوى منذ سلسلة الانفجارات السابقة قبل ثلاثة أسابيع، ما دفعها إلى توسيع منطقة الحظر إلى نطاق 7 كيلومترات من فوهة البركان، والتحذير من احتمال حدوث فيضانات طينية (لاهار) في حال هطلت أمطار غزيرة.
رئيس هيئة الجيولوجيا، محمد وافد، أوضح أن العمود الأول من الرماد الذي ارتفع عند الساعة 11:05 صباحًا بالتوقيت المحلي كان الأعلى منذ تشرين الثاني، مشيرًا إلى أن "ثورانًا بهذا الحجم يحمل إمكانات أكبر للخطر، بما في ذلك تأثيره على الطيران".
بسبب سحب الرماد الكثيفة، أُلغيت 24 رحلة جوية على الأقل من
جزيرة بالي
وإليها يوم الإثنين، قبل أن يُستأنف بعضها صباح الثلاثاء.
وشهد البركان ثورانًا ثانويًا عند الساعة 7:30 مساء الإثنين، ارتفع خلاله الرماد إلى 13 كيلومترًا، ثم ثار مجددًا صباح الثلاثاء عند الساعة 5:53، لكن بكثافة أقل.
أظهرت لقطات مصوّرة تدفّق الحمم الحمراء من قمم الجبل ليلاً، بينما سارع السكان إلى الهروب باستخدام السيارات والحافلات. وقد أعلنت
وكالة إدارة الكوارث
المحلية إجلاء أكثر من 4 آلاف شخص حتى الآن.
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