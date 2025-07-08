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مصادر إسرائيلية: لا اتفاق هذا الأسبوع

Lebanon 24
08-07-2025 | 02:24
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصادر مطلعة ، بأن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة لم تشهد أي تقدم ملموس. 
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ونقلت الهيئة عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله: "إذا لم تُكثّف الولايات المتحدة الضغط، فقد لا يكون هناك اتفاق هذا الأسبوع".

تتمحور الخلافات بين إسرائيل وحماس بشكل رئيسي حول قضايا المساعدات الإنسانية وكيفية نشر القوات خلال وقف إطلاق النار، وفقًا لمصدر مطلع على المفاوضات. 

وأوضح المصدر، أن الخلافات بين إسرائيل وحماس تدور أساسًا حول قضايا المساعدات الإنسانية وكيفية نشر القوات خلال وقف إطلاق النار. حيث تُريد إسرائيل الحفاظ على آلية توزيع المساعدات، لكن حماس تُعارض ذلك. إضافةً إلى ذلك، تُطالب إسرائيل بالحفاظ على سيطرتها على جنوب قطاع غزة - طريقي موراج وفيلادلفيا ورفح - وهو أمر تُعارضه حماس.

إلا أن مصدرًا مشاركًا في المحادثات في قطر صرّح بأنه على الرغم من التعقيدات، إلا أنه "متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق". 
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