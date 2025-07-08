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كيم جونغ أون يزور ضريح والده المؤسس في الذكرى الـ31 لوفاته

Lebanon 24
08-07-2025 | 02:22
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وضع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إكليلا من الزهر على ضريح والده كيم إيل سونغ في الذكرى الـ31 لرحيله.
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وجاء في بيان وكالة الأنباء المركزية الكورية "تسونغخوا": "بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لوفاة القائد العظيم الرفيق كيم إيل سونغ... قام كيم جونغ أون بزيارة قصر شمس كمسوسان".

وأوضح البيان أنه أثناء الزيارة، تم وضع عدة باقات من الزهور أمام ضريح كيم إيل سونغ.

وتم تأسيس كوريا الشمالية في أيلول 1948 بقيادة المؤسس كيم إيل-سونغ، وظلت تحتفل بهذا التاريخ باعتباره يوم التأسيس الوطني.

ولد الزعيم المؤسس كيم إيل سونغ في 15 أبريل 1912 وتوفي في 8 تموز 1994، ويعتبر هو مؤسس كوريا الشمالية. حكم البلاد منذ تأسيسها عام 1948 حتى وفاته عام 1994.
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