كيم جونغ أون يزور ضريح والده المؤسس في الذكرى الـ31 لوفاته

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وضع زعيم إكليلا من الزهر على والده في الذكرى الـ31 لرحيله.وجاء في بيان "تسونغخوا": "بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لوفاة القائد العظيم الرفيق ... قام أون بزيارة قصر شمس كمسوسان".وأوضح البيان أنه أثناء الزيارة، تم وضع عدة باقات من الزهور أمام ضريح كيم إيل سونغ.وتم تأسيس الشمالية في أيلول 1948 بقيادة المؤسس كيم إيل-سونغ، وظلت تحتفل بهذا التاريخ باعتباره يوم التأسيس الوطني.ولد الزعيم المؤسس كيم إيل سونغ في 15 أبريل 1912 وتوفي في 8 1994، ويعتبر هو مؤسس كوريا الشمالية. حكم البلاد منذ تأسيسها عام 1948 حتى وفاته عام 1994.