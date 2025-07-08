4 شروط روسية لوقف الحرب

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وأضاف في مقابلة مع صحيفة "مجيار نيمزيت" المجرية: "يجب رفع العقوبات المفروضة على ، وإسقاط جميع الدعاوى القانونية ضدها، وإعادة الأصول المصادرة في الغرب".



وأكد أن أي حل يجب أن يعالج "الأسباب الجذرية" للحرب التي بدأت ضد أوكرانيا في شباط 2022.



واستشهد المسؤولون مرارًا بمصطلح "الأسباب الجذرية"، والذي قال إنه يشمل انسحاب أوكرانيا من المناطق الخاضعة لسيطرتها جزئيًا وتخليها عن مساعيها للانضمام إلى "الناتو". قال ، ، بأن بلاده لن توافق على وقف إطلاق النار مع ما لم تُرفع الشاملة المفروضة عليها وتُعيد الدول الغربية مئات المليارات من الدولارات من الأصول الروسية المجمدة.وأضاف في مقابلة مع صحيفة "مجيار نيمزيت" المجرية: "يجب رفع العقوبات المفروضة على ، وإسقاط جميع الدعاوى القانونية ضدها، وإعادة الأصول المصادرة في الغرب".وأكد أن أي حل يجب أن يعالج "الأسباب الجذرية" للحرب التي بدأت ضد أوكرانيا في شباط 2022.واستشهد المسؤولون مرارًا بمصطلح "الأسباب الجذرية"، والذي قال إنه يشمل انسحاب أوكرانيا من المناطق الخاضعة لسيطرتها جزئيًا وتخليها عن مساعيها للانضمام إلى "الناتو".

وأصر لافروف على أن يعترف رسميًا بشبه القرم ومناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريزهيا كجزء من روسيا.



وقال أيضاً إن روسيا لا تزال "منفتحة على حل سياسي ودبلوماسي للصراع"، لكنه حذّر من أن لا تسعى إلى "وقف مؤقت للأعمال العدائية" من شأنه أن يسمح لأوكرانيا وحلفائها الغربيين بإعادة تنظيم صفوفهم.



وأضاف: "ينبغي أن يكون الهدف سلاماً دائماً"، رافضاً أي مقترحات من شأنها مجرد تجميد خطوط المواجهة الحالية.



وتابع: "لا تسعى روسيا إلى وقف إطلاق نار يُمكّن حكومة أوكرانيا وداعميها الأجانب من إعادة تنظيم صفوفهم، ومواصلة التعبئة، وتعزيز القدرات العسكرية". (روسيا اليوم)