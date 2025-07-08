بسبب حريق سنترال رمسيس.. البورصة المصرية تعلق التداول لجلسة الثلاثاء

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قررت إدارة تعليق التداول لجلسة الثلاثاء بسبب حريق سنترال .وذكرت في بيان أنه في ضوء المستجدات الأخيرة، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة والجهود الكبيرة من كافة الأطراف لتهيئة بيئة مناسبة للتداول، لن تتمكن شركات السمسرة أن تتواصل بالكفاءة المطلوبة مع كافة أطراف منظومة التداول.وأضافت أنه حرصا من البورصة على مصالح كافة الأطراف وعلى تكافؤ الفرص بين المتعاملين، فقد تقرر تعليق التداول بالبورصة اليوم، الثلاثاء الموافق 8 2025.واندلع حريق مساء أمس الاثنين في سنترال رمسيس بوسط ، التابع للشركة "المصرية للاتصالات"، ما أثر على سرعة وجودة في عدد من المناطق، واضطرت قوات الحماية المدنية لفصل الكهربائي عن كامل السنترال نتيجة للحريق. (العربية)