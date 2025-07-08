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إقتصاد

بسبب حريق سنترال رمسيس.. البورصة المصرية تعلق التداول لجلسة الثلاثاء

Lebanon 24
08-07-2025 | 03:25
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قررت إدارة البورصة المصرية تعليق التداول لجلسة الثلاثاء بسبب حريق سنترال رمسيس.
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وذكرت في بيان أنه في ضوء المستجدات الأخيرة، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة والجهود الكبيرة من كافة الأطراف لتهيئة بيئة مناسبة للتداول، لن تتمكن شركات السمسرة أن تتواصل بالكفاءة المطلوبة مع كافة أطراف منظومة التداول.

وأضافت أنه حرصا من البورصة المصرية على مصالح كافة الأطراف وعلى تكافؤ الفرص بين المتعاملين، فقد تقرر تعليق التداول بالبورصة اليوم، الثلاثاء الموافق 8 تموز 2025.

واندلع حريق مساء أمس الاثنين في سنترال رمسيس الرئيسي بوسط القاهرة، التابع للشركة "المصرية للاتصالات"، ما أثر على سرعة وجودة خدمات الاتصالات في عدد من المناطق، واضطرت قوات الحماية المدنية لفصل التيار الكهربائي عن كامل السنترال نتيجة للحريق. (العربية)
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