بعملية أمنية دقيقة.. القبض على ضابط رفيع في دمشق

أعلنت عن إلقاء القبض على ضابط رفيع شغل مناصب عديدة لدى جهاز الأمن السياسي في عهد النظام السابق وكان آخرها رئيس السياسي في .

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وجاء في بيان صادر عن الداخلية السورية: "بعملية أمنية دقيقة، تمكنت في منطقة تلكلخ حمص، من إلقاء القبض على العميد المجرم حمدو الشحادة".

وأضاف البيان: "شغل الشحادة مناصب عديدة لدى الأمن السياسي إبان النظام البائد في عدد من المحافظات السورية، كان آخرها الأمن السياسي في دمشق، والمتورط بارتكاب جرائم حرب عديدة بحق أبناء الشعب السوري".



وتابع البيان: "تضمنت تلك الجرائم عمليات تصفية لمئات الثائرين، منهم نساء، بالإضافة إلى عمليات اعتقال تعسفية بأوامر مباشرة منه".



واختتم بيان الداخلية السورية بأنه تمت إحالة الموقوف إلى المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. (روسيا اليوم)