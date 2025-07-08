بشأن النووي.. ما حقيقة طلب إيران لقاء مع واشنطن؟

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نقلت وسائل إعلام رسمية، الثلاثاء، عن المتحدث باسم بقائي قوله إن لم تطلب عقد أي لقاء مع مسؤولين من لاستئناف المحادثات النووية.وكان ، مبعوث الرئيس الأميركي إلى ، قد ذكر أنه سيلتقي بدبلوماسيين إيرانيين "الأسبوع المقبل أو نحو ذلك".وكان أشار يوم الإثنين إلى أن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع الولايات المتحدة لتحديد موعد لمحادثات بشأن البرنامج . (سكاي نيوز عربية)