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عربي-دولي

بشأن النووي.. ما حقيقة طلب إيران لقاء مع واشنطن؟

Lebanon 24
08-07-2025 | 05:47
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نقلت وسائل إعلام رسمية، الثلاثاء، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن طهران لم تطلب عقد أي لقاء مع مسؤولين من الولايات المتحدة لاستئناف المحادثات النووية.
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وكان ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، قد ذكر أنه سيلتقي بدبلوماسيين إيرانيين "الأسبوع المقبل أو نحو ذلك".

وكان ترامب أشار يوم الإثنين إلى أن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع الولايات المتحدة لتحديد موعد لمحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني. (سكاي نيوز عربية)
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