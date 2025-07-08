تحسباً لاغتيال كبار قادتها.. هذا ما قامت به إسرائيل

ذكر موقع "العربية" أن صحيفة إسرائيلية، كشفت اليوم الاثنين، عن قيام الجيش بتشكيل "هيئة أركان الظل" في خطوة احترازية تهدف إلى ضمان استمرارية القيادة العسكرية في عملها في حال اغتيال أو إصابة كبار ضباطه، وذلك قبل تصفية قادة في الحرب على الشهر الماضي.

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن هذه الخطوة جاءت في إطار التحضير لعملية " الصاعد"، التي نفذت في بدايتها سلسلة اغتيالات كبيرة للقيادة للجيش ، ومجموعة من قادة الحرس الثوري.



كما ذكرت الصحيفة أنه خشية من سيناريو مشابه يستهدف قياداته العليا وضباطه، أعد الجيش الإسرائيلي مسبقاً هيكلاً قيادياً بديلًا، حتى يكون جاهزاً لتولي القيادة وقت الحاجة. وأكدت أن هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها خطوة كهذه.

وتضم هذه الهيئة السرية للغاية، والتي تتمركز في منشأة محصّنة ومعزولة عن شبكات الاتصال التقليدية، مما يضمن حمايتها من الهجمات الإلكترونية أو الاختراق المادي، كبار الضباط بعيدا عن القيادة العسكرية العليا. وتشمل "هيئة أركان الظل" الأركان، اللواء تامير ياداي، بالإضافة إلى لواءات احتياط وعمداء آخرين.



وبدأ تفعيل هذا المقر السري في 13 حزيران الماضي مع انطلاق الهجوم على إيران، حيث جلس ياداي مع عدد من الجنرالات في موقع محصّن، بعيداً عن رئيس الأركان وقادة الأسلحة والهيئات المركزية. وجرى تدريب أعضاء "هيئة أركان الظل" مسبقاً، وإطلاعهم على الخطط الكاملة للمواجهة مع إيران.

وتزامن تفعيل "هيئة أركان الظل" مع تهديدات فعلية، إذ حاولت إيران استهداف مواقع القيادة في باستخدام صواريخ دقيقة وطائرات مسيّرة. ورغم هذه الهجمات، لم يتحقق سيناريو "فقدان القيادة بالكامل" ، لكن الاستعداد له عكس إدراك الجيش الإسرائيلي لخطورة حرب الـ12 يوماً مع .



وقادت العملية ضد إيران هيئة الأركان العامة برئاسة إيال زامير، وشارك في إدارتها عدد من كبار الضباط: رئيس مديرية العمليات المنتهية ولايته اللواء عوديد بيوك، ورئيس مديرية الاستخبارات اللواء شلومي بيندر، وقائد سلاح الجو اللواء تومر بار، وقائد الداخلية اللواء رافي ميلو، وفق "يديعوت أحرونوت".



بدوره، كشف الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، كواليس العملية العسكرية على إيران، التي أطلق عليها "عام كلافي"، وبدأت يوم 12 حزيران، مشيرا إلى أن هذه الضربة جاءت نتيجة لتحضير استراتيجي طويل.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ذكر كاتس تفاصيل غير مسبوقة بشأن مسار التحضير للعملية، قائلا إن "البداية كانت في اجتماع أمني في تشرين الثاني 2023، حيث اتخذ قرار أولي بتنفيذ هجوم محدود ضد منشأة فوردو النووية، أطلق عليه اسم "عملية الأزرق والأبيض".



وعن يوم الضربة الإسرائيلية، قال كاتس، "في الساعات الأولى من 12 حزبران، نفذت إسرائيل الضربة الافتتاحية التي وصفتها مصادر عليا بأنها أحبطت هجوما إيرانيا واسعا كان وشيكا".