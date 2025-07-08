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رغم فصلهم.. 13 إطفائيا شاركوا في إخماد حرائق سوريا

Lebanon 24
08-07-2025 | 06:05
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أشعلت مبادرة 13 عنصرًا سابقًا في الدفاع المدني السوري مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن توجهوا إلى جبال اللاذقية للمساهمة في إخماد الحرائق المشتعلة هناك، رغم فصلهم من الخدمة في وقت سابق.
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وانتشر الخبر عبر صفحة الناشط السوري ماهر الزعبي، المعروف بلقب "ماغوط حوران"، والتي تحظى بمتابعة واسعة من مختلف التيارات والمكونات السورية. (ارم نيوز)
 
 
 
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