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عربي-دولي
رغم فصلهم.. 13 إطفائيا شاركوا في إخماد حرائق سوريا
Lebanon 24
08-07-2025
|
06:05
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أشعلت مبادرة 13 عنصرًا سابقًا في الدفاع المدني السوري
مواقع التواصل الاجتماعي
، بعد أن توجهوا إلى جبال
اللاذقية
للمساهمة في إخماد الحرائق المشتعلة هناك، رغم فصلهم من الخدمة في وقت سابق.
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وانتشر الخبر عبر صفحة الناشط السوري ماهر
الزعبي
، المعروف بلقب "ماغوط حوران"، والتي تحظى بمتابعة واسعة من مختلف التيارات والمكونات
السورية
. (ارم نيوز)
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