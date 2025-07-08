رغم فصلهم.. 13 إطفائيا شاركوا في إخماد حرائق سوريا

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أشعلت مبادرة 13 عنصرًا سابقًا في الدفاع المدني السوري ، بعد أن توجهوا إلى جبال للمساهمة في إخماد الحرائق المشتعلة هناك، رغم فصلهم من الخدمة في وقت سابق.وانتشر الخبر عبر صفحة الناشط السوري ماهر ، المعروف بلقب "ماغوط حوران"، والتي تحظى بمتابعة واسعة من مختلف التيارات والمكونات . (ارم نيوز)