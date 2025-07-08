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بيسكوف: التصريحات الأميركية بشأن تسليح أوكرانيا متناقضة

Lebanon 24
08-07-2025 | 06:23
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قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا تتسم بالتناقض، مشيراً إلى أن الموقف لا يزال غير واضح.
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وأوضح بيسكوف أن تحديد نوع وكميات الأسلحة التي تتلقاها كييف من الولايات المتحدة سيستغرق بعض الوقت، نظراً لتعدد التصريحات والمواقف المتباينة.

وأضاف أن تسليم الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لا يزال مستمراً، قائلاً: "من الواضح أن الأوروبيين يواصلون ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا بشكل نشط". (العربية)
 
 
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