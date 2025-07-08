بيسكوف: التصريحات الأميركية بشأن تسليح أوكرانيا متناقضة

قال المتحدث باسم ، ، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات الرئيس الأميركي بشأن إرسال مزيد من الأسلحة إلى تتسم بالتناقض، مشيراً إلى أن الموقف لا يزال غير واضح.

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وأوضح بيسكوف أن تحديد نوع وكميات الأسلحة التي تتلقاها من سيستغرق بعض الوقت، نظراً لتعدد التصريحات والمواقف المتباينة.



وأضاف أن تسليم الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لا يزال مستمراً، قائلاً: "من الواضح أن يواصلون ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا بشكل نشط". (العربية)