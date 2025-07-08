بعد قرار بوتين المفاجئ.. وزير ينتحر والكرملين يخرج عن صمته

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أعلن المتحدث الرسمي باسم ، ، أن التحقيقات ما تزال جارية لكشف ملابسات وفاة وزير النقل الروسي السابق، ستاروفويت، مؤكدًا أن الرئيس أُحيط علمًا بالحادثة فور وقوعها.وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم: "التحقيق مستمر، وهدفه الأساسي هو الإجابة على جميع التساؤلات. أما الآن، فلا يمكننا إلا التريث وتجنّب التكهّنات."وكانت السلطات قد عثرت على جثة ستاروفويت مساء الإثنين داخل سيارته في ضواحي ، وذلك بعد ساعات قليلة من صدور قرار رسمي بإقالته من منصبه كوزير للنقل، وهو المنصب الذي تولاه في أيار 2024 بعد أن شغل سابقًا منصب حاكم .وبحسب ، فإن المعطيات الأولية تشير إلى أن الوفاة نجمت عن انتحار. وقد أفادت المتحدثة باسم اللجنة، بيترينكو، أنه "تم العثور على جثة الوزير السابق في منطقة أودينتسوفو، والتحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى".وقد فتحت الجهات المختصة تحقيقًا رسميًا في الحادثة، وسط تساؤلات إعلامية وشعبية عن الظروف التي أحاطت بوفاة الوزير بعد عزله مباشرة من منصبه. (روسيا اليوم)