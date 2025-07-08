Advertisement

عربي-دولي

بعد قرار بوتين المفاجئ.. وزير ينتحر والكرملين يخرج عن صمته

Lebanon 24
08-07-2025 | 06:35
A-
A+
Doc-P-1388425-638875787295585185.jpg
Doc-P-1388425-638875787295585185.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن التحقيقات ما تزال جارية لكشف ملابسات وفاة وزير النقل الروسي السابق، رومان ستاروفويت، مؤكدًا أن الرئيس فلاديمير بوتين أُحيط علمًا بالحادثة فور وقوعها.
Advertisement

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم: "التحقيق مستمر، وهدفه الأساسي هو الإجابة على جميع التساؤلات. أما الآن، فلا يمكننا إلا التريث وتجنّب التكهّنات."

وكانت السلطات قد عثرت على جثة ستاروفويت مساء الإثنين داخل سيارته في ضواحي موسكو، وذلك بعد ساعات قليلة من صدور قرار رسمي بإقالته من منصبه كوزير للنقل، وهو المنصب الذي تولاه في أيار 2024 بعد أن شغل سابقًا منصب حاكم مقاطعة كورسك.

وبحسب لجنة التحقيق الروسية، فإن المعطيات الأولية تشير إلى أن الوفاة نجمت عن انتحار. وقد أفادت المتحدثة باسم اللجنة، سفيتلانا بيترينكو، أنه "تم العثور على جثة الوزير السابق في منطقة أودينتسوفو، والتحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى".

وقد فتحت الجهات المختصة تحقيقًا رسميًا في الحادثة، وسط تساؤلات إعلامية وشعبية عن الظروف التي أحاطت بوفاة الوزير بعد عزله مباشرة من منصبه. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
ترامب يخرج عن صمته: ماسك فقد عقله ولست مهتماً بالحديث معه
lebanon 24
08/07/2025 16:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وفاة شقيقها بشكل مفاجئ لطيفة تخرج عن صمتها .. هل من شبهة جنائية؟
lebanon 24
08/07/2025 16:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أنباء عن انفصالهما.. زوج دنيا سمير غانم يخرج عن صمته وهذا ما كشفه
lebanon 24
08/07/2025 16:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الشائعات عن وفاته.. جورج وسوف يخرج عن صمته
lebanon 24
08/07/2025 16:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:50 | 2025-07-08
09:42 | 2025-07-08
09:18 | 2025-07-08
09:04 | 2025-07-08
09:01 | 2025-07-08
08:33 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24