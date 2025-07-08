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عربي-دولي

في الصين... تسمم أكثر من 200 طفل في روضة

Lebanon 24
08-07-2025 | 07:36
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أفاد تلفزيون الصين المركزي أن السلطات ألقت القبض على ثمانية أشخاص بعدما تبيّن أن أكثر من 200 طفل أصيبوا بالمرض في إقليم قانسو شمال غرب البلاد بسبب ارتفاع نسبة الرصاص في دمائهم إلى مستوى غير طبيعي.
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وقال التلفزيون، إن الأطفال يدرسون في روضة أطفال مملوكة للقطاع الخاص في تيانشوي في قانسو، والتي افتتحت في عام 2022 ويبلغ عدد الأطفال المسجلين فيها 251 طفلًا. 
 
وأضاف أن التحقيقات كشفت وجود رصاص في الطعام المقدم للأطفال. (ارم نيوز)
 
 
 
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