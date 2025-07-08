في الصين... تسمم أكثر من 200 طفل في روضة

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أفاد أن السلطات ألقت القبض على ثمانية أشخاص بعدما تبيّن أن أكثر من 200 طفل أصيبوا بالمرض في إقليم قانسو البلاد بسبب ارتفاع نسبة الرصاص في دمائهم إلى مستوى غير طبيعي.وقال التلفزيون، إن الأطفال يدرسون في روضة أطفال مملوكة للقطاع الخاص في تيانشوي في قانسو، والتي افتتحت في عام 2022 ويبلغ عدد الأطفال المسجلين فيها 251 طفلًا.