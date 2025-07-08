في سوريا.. توقيف وزير من عهد الأسد

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رئيس للرقابة والتفتيش وسيم المنصور، إن توقيف الوزير الأسبق طباع كان بناءً على تقرير تمهيدي أعدّه الجهاز. أوقفت الجهات الرقابية في وزير التربية الأسبق بعد تحقيقات حول أعمال وزارة التربية زمن النظام السابق.رئيس للرقابة والتفتيش وسيم المنصور، إن توقيف الوزير الأسبق طباع كان بناءً على تقرير تمهيدي أعدّه الجهاز.

وأشار المنصور إلى وجود مخالفات تتعلّق بالفساد المالي وتلقّي رشاوى، واستغلال المنصب.



وأوضح الجهاز المركزي أنه بعد التحقّق من الوقائع وجمع المعطيات والأدلة، أُحيل الملف إلى المختصة، التي أصدرت بدورها قراراً بتوقيف الوزير الأسبق وفق الأصول القانونية.



وأكد المنصور، أن الجهاز مستمر في أداء مهامه الرقابية بكل مهنية واستقلالية، التزاما بحماية المال العام، وتعزيزا لمبادئ الشفافية والمساءلة في .