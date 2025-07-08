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في سوريا.. توقيف وزير من عهد الأسد

Lebanon 24
08-07-2025 | 08:16
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أوقفت الجهات الرقابية في سوريا وزير التربية الأسبق دارم طباع بعد تحقيقات حول أعمال وزارة التربية زمن النظام السابق.
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وقال نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش وسيم المنصور، إن توقيف الوزير الأسبق طباع كان بناءً على تقرير تمهيدي أعدّه الجهاز.
 
وأشار المنصور إلى وجود مخالفات تتعلّق بالفساد المالي وتلقّي رشاوى، واستغلال المنصب.

وأوضح الجهاز المركزي أنه بعد التحقّق من الوقائع وجمع المعطيات والأدلة، أُحيل الملف إلى النيابة العامة المختصة، التي أصدرت بدورها قراراً بتوقيف الوزير الأسبق وفق الأصول القانونية.

وأكد المنصور، أن الجهاز مستمر في أداء مهامه الرقابية بكل مهنية واستقلالية، التزاما بحماية المال العام، وتعزيزا لمبادئ الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة.
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