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بالصورة: استقالة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من الكنيست

Lebanon 24
08-07-2025 | 08:33
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أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن استقالة وزير الخارجية جدعون ساعر استقال اليوم الثلاثاء من الكنيست.
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