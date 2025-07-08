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عربي-دولي
بالصورة: استقالة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من الكنيست
Lebanon 24
08-07-2025
|
08:33
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أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن استقالة
وزير الخارجية
جدعون ساعر
استقال اليوم الثلاثاء من
الكنيست
.
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