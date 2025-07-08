أثناء الإقلاع.. محرك طائرة "يبتلع" رجلا

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أغلق مطار بيرغامو مؤقتا، الثلاثاء، بعد وفاة رجل على المدرج أثناء استعداد رحلة للإقلاع.ويوفر رحلات طيران منخفضة التكلفة من وإليها.وقالت في بيان إن عمليات الطيران توقفت من الساعة 10:20 إلى الساعة 12 بالتوقيت المحلي "بسبب مشكلة في ممر الطائرات"، مضيفة أن السلطات تحقق في الواقعة.وأكد متحدث باسم المطار وفاة الرجل، مشيرا إلى أنه لم يكن راكبا ولا موظفا بالمطار.