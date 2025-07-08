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نتنياهو يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والأخير يرد!

Lebanon 24
08-07-2025 | 09:50
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قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطاب ترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام، وذلك خلال عشاء جمعهما في البيت الأبيض مساء الاثنين، مشيدًا بدوره في صياغة "اتفاقات إبراهام" وإرساء السلام في الشرق الأوسط.
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وقال نتنياهو: "إنك تستحقها عن جدارة"، فيما عبّر ترامب عن امتنانه المفاجئ، قائلاً: "لم أكن أعرف هذا... هذا يعني لي الكثير منك تحديدًا".

وشارك في العشاء عدد من كبار المسؤولين الأميركيين، بينما كانت باكستان قد أوصت أيضًا الشهر الماضي بمنح ترامب الجائزة، لدوره في تهدئة التوتر بين الهند وباكستان.
 
(سي ان ان)
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