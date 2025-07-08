نتنياهو يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والأخير يرد!

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قدّم خطاب ترشيح الرئيس الأميركي لجائزة للسلام، وذلك خلال عشاء جمعهما في مساء الاثنين، مشيدًا بدوره في صياغة "اتفاقات إبراهام" وإرساء السلام في .وقال : "إنك تستحقها عن جدارة"، فيما عبّر عن امتنانه المفاجئ، قائلاً: "لم أكن أعرف هذا... هذا يعني لي الكثير منك تحديدًا".وشارك في العشاء عدد من كبار المسؤولين ، بينما كانت باكستان قد أوصت أيضًا الشهر الماضي بمنح ترامب الجائزة، لدوره في تهدئة التوتر بين وباكستان.