هذه حقيقة لقاء الرئيس السوري بمسؤول اسرائيلي!

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نفت صحيفة "يسرائيل هيوم" صحة التقارير التي تحدثت عن لقاء جرى في أبو ظبي بين تساحي هنغبي والرئيس السوري أحمد ، يوم الإثنين.وأكدت الصحيفة أن هنغبي كان برفقة الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء ، الذي وصل إلى العاصمة الأميركية في اليوم نفسه، ما ينفي وجوده في أو مشاركته بأي اجتماع هناك.وكانت تقارير إعلامية، نقلاً عن مصادر ، قد ذكرت أن لقاءً جمع الشرع وهنغبي في أبو ظبي ضمن مساعٍ دبلوماسية محتملة بين وإسرائيل. لكن هذه المزاعم نُفيت بشكل قاطع من الجانب الإسرائيلي.وكان الشرع قد وصل إلى الإمارات ضمن جولة خليجية، واستهلها بلقاء رئيس زايد، حيث ناقشا تطوير العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، بحسب وكالة "سانا" الرسمية .