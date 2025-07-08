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عربي-دولي

هذه حقيقة لقاء الرئيس السوري بمسؤول اسرائيلي!

Lebanon 24
08-07-2025 | 10:40
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نفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية صحة التقارير التي تحدثت عن لقاء جرى في أبو ظبي بين مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي والرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الإثنين.
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وأكدت الصحيفة أن هنغبي كان برفقة الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي وصل إلى العاصمة الأميركية واشنطن في اليوم نفسه، ما ينفي وجوده في الإمارات أو مشاركته بأي اجتماع هناك.

وكانت تقارير إعلامية، نقلاً عن مصادر سورية، قد ذكرت أن لقاءً جمع الشرع وهنغبي في أبو ظبي ضمن مساعٍ دبلوماسية محتملة بين سوريا وإسرائيل. لكن هذه المزاعم نُفيت بشكل قاطع من الجانب الإسرائيلي.

وكان الشرع قد وصل إلى الإمارات ضمن جولة خليجية، واستهلها بلقاء رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، حيث ناقشا تطوير العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، بحسب وكالة "سانا" الرسمية السورية.
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