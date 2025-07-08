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عربي-دولي
بريطانيا تهدد إسرائيل بعواقب إذا استمرت حرب غزة
Lebanon 24
08-07-2025
|
11:05
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شدد
وزير الخارجية
البريطاني
ديفيد لامي
، الثلاثاء، على أن
لندن
ستتخذ مزيدا من الإجراءات ضد
إسرائيل
إذا استمر الوضع على ما هو عليه في غزة.
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وقال لامي أمام لجنة برلمانية "يجب أن نتوصل إلى وقف إطلاق النار"، مضيفا "يجب أن يتم ذلك خلال الأسابيع المقبلة".
وعندما سُئل عما إذا كان سيتخذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل إذا استمر الوضع في غزة، أجاب "نعم، نعم، سنفعل".
وتابع: "إذا استمر الوضع الذي لا يحتمل فإن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل". (سكاي نيوز)
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