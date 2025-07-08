Advertisement

عربي-دولي

بريطانيا تهدد إسرائيل بعواقب إذا استمرت حرب غزة

Lebanon 24
08-07-2025 | 11:05
A-
A+

Doc-P-1388526-638875950695267141.png
Doc-P-1388526-638875950695267141.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الثلاثاء، على أن لندن ستتخذ مزيدا من الإجراءات ضد إسرائيل إذا استمر الوضع على ما هو عليه في غزة.
Advertisement

وقال لامي أمام لجنة برلمانية "يجب أن نتوصل إلى وقف إطلاق النار"، مضيفا "يجب أن يتم ذلك خلال الأسابيع المقبلة".

وعندما سُئل عما إذا كان سيتخذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل إذا استمر الوضع في غزة، أجاب "نعم، نعم، سنفعل".

وتابع: "إذا استمر الوضع الذي لا يحتمل فإن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
بريطانيا تهدد إسرائيل بـ"إجراءات ملموسة" بسبب الحرب في غزة
lebanon 24
08/07/2025 22:14:03 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: عواقب استمرار الصراع بين إسرائيل وإيران لا يمكن التنبؤ بها
lebanon 24
08/07/2025 22:14:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة فارس الإيرانية: تهديد ترامب بتدمير المنشآت النووية الإيرانية يُعدّ خطاً أحمر واضحاً وسيُقابل بعواقب وخيمة
lebanon 24
08/07/2025 22:14:03 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس إيران لـ"ماكرون": رد طهران على إسرائيل سيكون أشد وطأة إذا استمرت هجماتها
lebanon 24
08/07/2025 22:14:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2025-07-08
13:40 | 2025-07-08
13:22 | 2025-07-08
13:05 | 2025-07-08
13:00 | 2025-07-08
12:47 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24