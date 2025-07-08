عقبات عديدة تواجه حزب ماسك.. ما أبرزها؟

كتبت "العربية": تأسيس حزب سياسي جديد في يُعد من أصعب المهام، حتى بالنسبة لأغنى رجل في العالم.

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ورغم ذلك، أعلن الملياردير الأميركي إيلون ، مالك شركتي تسلا وسبيس إكس، عن إطلاق حزب جديد أطلق عليه اسم "حزب أميركا"، وذلك بعد أن شهدت علاقته بالرئيس الأميركي السابق تدهورًا ملحوظًا.

لكن خبراء يشيرون إلى أن الطريق أمام ماسك لن يكون ممهّدًا، إذ إن الحزب الجديد سيواجه تحديات كبيرة، بحسب تقرير نشرته وكالة " ".

وكان ماسك قد كشف عن تأسيس الحزب الجديد خلال عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدًا أن هدفه هو التصدي للجمهوريين الذين أيدوا مشروع قانون واسع النطاق لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق، وهو مشروع كان يحظى بدعم من .

ووصف ماسك حزبه الجديد عبر منصته "إكس" بأنه حزب يتمحور حول التكنولوجيا، ويُراعي الميزانية، ويدعم قطاع الطاقة، ويتبنى مواقف وسطية، جذب والجمهوريين الذين يشعرون بالاستياء من أحزابهم.وانتقد ماسك مشروع قانون خفض الضرائب، مشيراً إلى أنه سيضيف نحو 3.4 تريليون دولار إلى الدين الأميركي.ويرى خبراء سياسيون أن كسر هيمنة النظام الحزبي في الانتخابات الفيدرالية الأميركية يتطلب موارد ضخمة والتزاماً طويل الأمد، مشيرين إلى أن محاولات مشابهة في الماضي باءت بالفشل، ما يُبرز صعوبة تحقيق تقدم حقيقي في بلد تُنظّم انتخاباته على مستوى الولايات.بدوره قال ديفيد أ. هوبكنز، أستاذ العلوم السياسية في كلية بوسطن: "هناك حواجز كبيرة جداً أمام إنشاء حزب ثالث قادر على الاستمرار"، مشيراً إلى تحديات تشمل بناء البنية التحتية للحزب، وتنظيم المتطوعين، وضمان التأهل للظهور على بطاقات الاقتراع في كل ولاية.من جانبه قال ديفيد جولي، عضو الكونغرس السابق عن ولاية فلوريدا والذي غادر الحزب بسبب ترامب، إن ماسك قد يوفر ما كان ينقص مثل هذه المبادرات منذ زمن وهو المال.وأضاف جولي: "ما كان يفتقر إليه المستقل هو الموارد. الأمر لا يقتصر فقط على التسجيل لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية، بل يتطلب فعليًا تأسيس أحزاب في الولايات الخمسين. نحن نتحدث عن 100 مليون دولار فقط لدخول هذا المجال بنية جدية حقيقية".وقدّر جولي أن الأمر سيستغرق من ماسك نحو عشر سنوات وربما مليار دولار لبناء حزب وطني قادر على المنافسة، مشيراً إلى أن تاريخ ماسك الحديث مع "وزارة كفاءة الحكومة" (DOGE) يثير الشكوك حول مدى التزامه على المدى .وأضاف : "ما نراه هو أن ماسك يفتقر إلى الانضباط الكافي لإحداث تغيير حقيقي في السياسة الأميركية".وسخر ترامب من محاولات ماسك، قائلاً يوم الأحد: "الأحزاب الثالثة لم تنجح أبداً، لذا يمكنه أن يستمتع بها، لكنني أعتقد أن الأمر سخيف"، بحسب تصريحه للصحفيين.ويزيد من تعقيد خطط ماسك أن نسبة كبيرة من الناخبين لا تحبذه؛ إذ من المرجح أن يتحول أي دور سياسي له إلى محور جدل ونقاش.ووفقاً لاستطلاع أجرته رويترز/إبسوس في حزيران ، فإن ماسك يُنظر إليه بشكل أقل إيجابية من ترامب لدى الجمهور الأميركي، حيث عبّر 36% فقط عن نظرة إيجابية تجاه ماسك، مقابل 42% لترامب، فيما أبدى 59% نظرة سلبية تجاه ماسك مقارنة بـ55% لترامب.وربما يكون التحدي الأكبر لماسك هو أنه يحاول منافسة ترامب سياسياً، بينما يعتمد في الوقت ذاته على دعم جزء كبير من قاعدة ترمب .فيما أظهر الاستطلاع أن ماسك يتمتع بأعلى نسبة تأييد 78% بين من صوّتوا لترامب في انتخابات تشرين الثاني.