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تايمز: اتهام وزير شرطة جنوب أفريقيا بالتعاون مع شبكات الاغتيال

Lebanon 24
08-07-2025 | 12:15
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اتهم مسؤول أمني رفيع وزير الشرطة الجنوب أفريقي سينزو مشونو بتلقي أموال من مشتبه به في قضايا فساد وعرقلة تحقيقات في اغتيالات سياسية طالت شخصيات بارزة، وفق تقرير نشرته صحيفة تايمز البريطانية.
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وقال نهلانهلا مخوانازي -قائد شرطة مقاطعة كوازولو ناتال- في مؤتمر صحفي متلفز، إن مشونو تلقى مدفوعات مالية من مشتبه به في قضايا فساد وصادر ملفات تحقيقات في جرائم اغتيال سياسية بمشاركة ضباط كبار وجمّد قضايا تمس بشخصيات ذات نفوذ.

وزعم مخوانازي، حسب التقرير، أن تحقيقاته أظهرت أن "سياسيين وضباط شرطة وموظفين في خدمات السجون والنيابة والقضاء أصبحوا خاضعين لسيطرة عصابات مخدرات ورجال أعمال"، مضيفا أنه يمتلك أدلة على ذلك لم يكشف عنها بعد.

وأعلن مخوانازي فتح تحقيق جنائي بالمسألة، وتعهد بمواصلة "الحرب" ضد العناصر الفاسدة داخل أجهزة الدولة.

ونقل التقرير وصف الرئيس سيريل رامافوزا القضية بأنها "تهديد خطير للأمن القومي"، مؤكدا أن الحكومة ستمنح الملف أولوية عاجلة للتحقيق.

ومن جهته، نفى مشونو -الذي كان رئيس وزراء مقاطعة كوازولو ناتال- الاتهامات واعتبرها "ادعاءات بلا دليل"، مؤكدا أن نزاهته لن تُمس بتصريحات لا تدعمها أدلة، وفق التقرير.

وذكر التقرير أن المعارضة طالبت بإقالة الوزير على الفور، ودعا حزب "التحالف الديمقراطي" لعقد جلسة طارئة في البرلمان، فيما دعا "مقاتلو الحرية الاقتصادية" لتعليق مهام مشونو حتى انتهاء التحقيقات.

وأكد التقرير أن تفاقم الفساد والعنف السياسي يعرقلان استقرار البلاد، إذ تُصنّف جنوب أفريقيا في المرتبة السابعة عالميا في مؤشر الجريمة المنظمة لعام 2023، بحسب مبادرة جنيف الدولية.

كما أشار التقرير -بقلم مراسلة الصحيفة في أفريقيا جين فلاناغان- إلى أن حكم الرئيس السابق جاكوب زوما (2009-2018) قوّض مؤسسات إنفاذ القانون في البلاد، ولا يزال وعد رامافوزا الانتخابي بمكافحة الفساد يواجه صعوبات، وسط اتهامات بالتساهل مع وزراء حزبه. (الجزيرة)
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