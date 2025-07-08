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للمرة الأولى... إسرائيل تقرّ بتعرّض مواقع عسكرية للقصف الإيراني

Lebanon 24
08-07-2025 | 12:25
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كشف مسؤول عسكري إسرائيلي، يوم الثلاثاء، أن الضربات الإيرانية التي نُفذت الشهر الماضي أصابت بالفعل بعض المواقع العسكرية داخل إسرائيل، في أول اعتراف رسمي علني من جانب تل أبيب بتعرّض منشآت عسكرية للقصف الإيراني.
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وقال المسؤول، الذي تحدث لوكالة "رويترز" بشرط عدم الكشف عن هويته وفقا لقواعد الإحاطات العسكرية، إن عددا "قليلا جدا" من المواقع تعرض للضرب، لكنها ظلت قيد التشغيل.


ورفض المسؤول تقديم مزيد من التفاصيل، بما في ذلك تحديد المواقع العسكرية المتضررة أو مدى خطورة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية العسكرية.


وكانت إيران قد شنت موجات من الضربات الجوية ضد إسرائيل الشهر الماضي ردا على هجوم إسرائيلي مفاجئ في 13 حزيران استهدف المنشآت النووية ومخازن الصواريخ الإيرانية.
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