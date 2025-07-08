للمرة الأولى... إسرائيل تقرّ بتعرّض مواقع عسكرية للقصف الإيراني

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وقال المسؤول، الذي تحدث لوكالة " " بشرط عدم هويته وفقا لقواعد الإحاطات العسكرية، إن عددا "قليلا جدا" من المواقع تعرض للضرب، لكنها ظلت قيد التشغيل.ورفض المسؤول تقديم مزيد من التفاصيل، بما في ذلك تحديد المواقع العسكرية المتضررة أو مدى خطورة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية العسكرية.وكانت قد شنت موجات من الضربات الجوية ضد إسرائيل الشهر الماضي ردا على هجوم إسرائيلي مفاجئ في 13 حزيران استهدف المنشآت النووية ومخازن الصواريخ الإيرانية.