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ترامب: قصفنا منشآت إيران بدقة

Lebanon 24
08-07-2025 | 12:43
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة نفّذت “عملاً رائعاً” في قصف المنشآت النووية الإيرانية، مؤكداً أن “القنابل أصابت أهدافها بدقة”.
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وأضاف ترامب أن التقارير الصحفية التي تحدثت عن نتائج الضربات الأميركية ضد إيران احتوت على “معلومات مضللة”، مشيراً إلى أن العملية العسكرية “كانت عملاً فنياً” من حيث التنفيذ والدقة.

وفي سياق حديثه عن الحرب في أوكرانيا، قال ترمب: “لست سعيداً تجاه بوتين لأنه يقتل كثيراً من الأشخاص”، معتبراً أن الوضع مع الرئيس الروسي “ليس جيداً”، وأن بوتين “لم يقدم أي خطوة جادة لوقف الحرب”.

وحول انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وصفه ترمب بأنه كان “أمراً محرجاً”، مشيراً إلى أن إدارته كانت قد زوّدت أوكرانيا بـ”أفضل المعدات العسكرية المتاحة” قبل مغادرته البيت الأبيض.

كما حذّر ترامب من توجهات مجموعة “بريكس”، قائلاً إن دول المجموعة “تسعى لتدمير هيمنة الدولار الأميركي على النظام المالي العالمي”، معبّراً عن قلقه من التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
 
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