27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
23
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب: قصفنا منشآت إيران بدقة
Lebanon 24
08-07-2025
|
12:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إن
الولايات المتحدة
نفّذت “عملاً رائعاً” في قصف المنشآت النووية
الإيرانية
، مؤكداً أن “القنابل أصابت أهدافها بدقة”.
Advertisement
وأضاف
ترامب
أن التقارير الصحفية التي تحدثت عن نتائج الضربات الأميركية ضد
إيران
احتوت على “معلومات مضللة”، مشيراً إلى أن العملية العسكرية “كانت عملاً فنياً” من حيث التنفيذ والدقة.
وفي سياق حديثه عن الحرب في
أوكرانيا
، قال
ترمب
: “لست سعيداً تجاه
بوتين
لأنه يقتل كثيراً من الأشخاص”، معتبراً أن الوضع مع
الرئيس الروسي
“ليس جيداً”، وأن بوتين “لم يقدم أي خطوة جادة لوقف الحرب”.
وحول انسحاب القوات الأميركية من
أفغانستان
، وصفه ترمب بأنه كان “أمراً محرجاً”، مشيراً إلى أن إدارته كانت قد زوّدت أوكرانيا بـ”أفضل المعدات العسكرية المتاحة” قبل مغادرته
البيت الأبيض
.
كما حذّر ترامب من توجهات مجموعة “بريكس”، قائلاً إن دول المجموعة “تسعى لتدمير هيمنة الدولار الأميركي على النظام المالي العالمي”، معبّراً عن قلقه من التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن القومي الإيراني: سنهاجم منشآت إسرائيل النووية السرية بدقة إذا استهدفت منشآتنا النووية
Lebanon 24
مجلس الأمن القومي الإيراني: سنهاجم منشآت إسرائيل النووية السرية بدقة إذا استهدفت منشآتنا النووية
08/07/2025 22:14:37
08/07/2025 22:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
البنتاغون يكشف تفاصيل ضربات "التاريخ والدقة" على منشآت إيران النووية
Lebanon 24
البنتاغون يكشف تفاصيل ضربات "التاريخ والدقة" على منشآت إيران النووية
08/07/2025 22:14:37
08/07/2025 22:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
البنتاغون يعلن حجم تأثير القصف الأميركي على منشآت إيران النووية!
Lebanon 24
البنتاغون يعلن حجم تأثير القصف الأميركي على منشآت إيران النووية!
08/07/2025 22:14:37
08/07/2025 22:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا منشآت لتخزين الأسلحة في اللاذقية بسوريا
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا منشآت لتخزين الأسلحة في اللاذقية بسوريا
08/07/2025 22:14:37
08/07/2025 22:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عقبات عديدة تواجه حزب ماسك.. ما أبرزها؟
Lebanon 24
عقبات عديدة تواجه حزب ماسك.. ما أبرزها؟
14:00 | 2025-07-08
08/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف يلمّح إلى قرب الاتفاق على هدنة في غزة
Lebanon 24
ويتكوف يلمّح إلى قرب الاتفاق على هدنة في غزة
13:40 | 2025-07-08
08/07/2025 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية القطرية: "سنحتاج إلى وقت" للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة
Lebanon 24
الخارجية القطرية: "سنحتاج إلى وقت" للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة
13:22 | 2025-07-08
08/07/2025 01:22:43
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباك بالأيدي وصفعات... شاهدوا بالفيديو ما حصل داخل البرلمان الأرميني
Lebanon 24
اشتباك بالأيدي وصفعات... شاهدوا بالفيديو ما حصل داخل البرلمان الأرميني
13:05 | 2025-07-08
08/07/2025 01:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: أيام تاريخية ونقترب من صفقة تشمل إطلاق الرهائن
Lebanon 24
نتنياهو: أيام تاريخية ونقترب من صفقة تشمل إطلاق الرهائن
13:00 | 2025-07-08
08/07/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حالات تسمم... وإقفال محلّ حلويات
Lebanon 24
حالات تسمم... وإقفال محلّ حلويات
07:40 | 2025-07-08
08/07/2025 07:40:34
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام برّاك الصباحي التفاؤلي محى كلام الليل التشاؤمي
Lebanon 24
كلام برّاك الصباحي التفاؤلي محى كلام الليل التشاؤمي
02:00 | 2025-07-08
08/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا سر الإيجابية الأميركية تجاه "حزب الله".. القصة "عسكرية"
Lebanon 24
هذا سر الإيجابية الأميركية تجاه "حزب الله".. القصة "عسكرية"
10:30 | 2025-07-08
08/07/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة الـ"أم تي في": "ما عدت مشاركة بهالعمل لاسباب بخجل احكي فيا"
Lebanon 24
مذيعة الـ"أم تي في": "ما عدت مشاركة بهالعمل لاسباب بخجل احكي فيا"
07:28 | 2025-07-08
08/07/2025 07:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا شهدت تطبيقات الدولار في لبنان؟
Lebanon 24
ماذا شهدت تطبيقات الدولار في لبنان؟
15:40 | 2025-07-07
07/07/2025 03:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2025-07-08
عقبات عديدة تواجه حزب ماسك.. ما أبرزها؟
13:40 | 2025-07-08
ويتكوف يلمّح إلى قرب الاتفاق على هدنة في غزة
13:22 | 2025-07-08
الخارجية القطرية: "سنحتاج إلى وقت" للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة
13:05 | 2025-07-08
اشتباك بالأيدي وصفعات... شاهدوا بالفيديو ما حصل داخل البرلمان الأرميني
13:00 | 2025-07-08
نتنياهو: أيام تاريخية ونقترب من صفقة تشمل إطلاق الرهائن
12:47 | 2025-07-08
لقاء ثانٍ يجمع ترامب ونتنياهو في واشنطن
فيديو
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
02:11 | 2025-07-08
08/07/2025 22:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ثوران جديد لبركان "لاكي لاكي" في إندونيسيا... رماد في السماء وإجلاء آلاف السكان (فيديو)
Lebanon 24
ثوران جديد لبركان "لاكي لاكي" في إندونيسيا... رماد في السماء وإجلاء آلاف السكان (فيديو)
01:08 | 2025-07-08
08/07/2025 22:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"كيفك ع فراقي".. مفاجأة فضل شاكر لصيف 2025
Lebanon 24
"كيفك ع فراقي".. مفاجأة فضل شاكر لصيف 2025
00:50 | 2025-07-08
08/07/2025 22:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24