ترامب: قصفنا منشآت إيران بدقة

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قال الرئيس الأميركي إن نفّذت “عملاً رائعاً” في قصف المنشآت النووية ، مؤكداً أن “القنابل أصابت أهدافها بدقة”.وأضاف أن التقارير الصحفية التي تحدثت عن نتائج الضربات الأميركية ضد احتوت على “معلومات مضللة”، مشيراً إلى أن العملية العسكرية “كانت عملاً فنياً” من حيث التنفيذ والدقة.وفي سياق حديثه عن الحرب في ، قال : “لست سعيداً تجاه لأنه يقتل كثيراً من الأشخاص”، معتبراً أن الوضع مع “ليس جيداً”، وأن بوتين “لم يقدم أي خطوة جادة لوقف الحرب”.وحول انسحاب القوات الأميركية من ، وصفه ترمب بأنه كان “أمراً محرجاً”، مشيراً إلى أن إدارته كانت قد زوّدت أوكرانيا بـ”أفضل المعدات العسكرية المتاحة” قبل مغادرته .كما حذّر ترامب من توجهات مجموعة “بريكس”، قائلاً إن دول المجموعة “تسعى لتدمير هيمنة الدولار الأميركي على النظام المالي العالمي”، معبّراً عن قلقه من التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.