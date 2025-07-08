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لقاء ثانٍ يجمع ترامب ونتنياهو في واشنطن

Lebanon 24
08-07-2025 | 12:47
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من المتوقع ان يعقد في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، لقاء آخر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الوفد الإسرائيلي في واشنطن يستعد لقمة أخرى بين نتنياهو وترامب، بعد القمة الأولى التي عقدت مساء أمس الإثنين في البيت الأبيض.

وكان مسؤول سياسي رفيع المستوى في واشنطن ألمح إلى أنه "سيكون هناك اجتماع آخر إذا لزم الأمر".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن اللقاء المنتظر يأتي في ضوء "التقدم المحرز" في المفاوضات بشأن صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

ووصفت مصادر إسرائيلية التقدم في المحادثات مع حماس بـ"المهم".

وخلال لقائهما مساء الإثنين، أعرب ترامب عن ثقته في أن حركة حماس تريد التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف: "نريد الوصول لوقف إطلاق النار بغزة وأمامنا فرصة للتوصل إلى صفقة سلام".

من جانبه، قال نتنياهو إن إسرائيل "ستصنع السلام مع جيرانها الفلسطينيين الذين لا يريدون تدميرها" ولكن "القوة السيادية للأمن تبقى دائما في أيدينا".(سكاي نيوز)
 
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