لقاء ثانٍ يجمع ترامب ونتنياهو في واشنطن

Advertisement

من المتوقع ان يعقد في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، لقاء آخر بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء .وقالت صحيفة " " إن الوفد الإسرائيلي في يستعد لقمة أخرى بين وترامب، بعد القمة الأولى التي عقدت مساء أمس الإثنين في .وكان رفيع المستوى في واشنطن ألمح إلى أنه "سيكون هناك اجتماع آخر إذا لزم الأمر".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن اللقاء المنتظر يأتي في ضوء "التقدم المحرز" في المفاوضات بشأن صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.ووصفت مصادر إسرائيلية التقدم في المحادثات مع بـ"المهم".وخلال لقائهما مساء الإثنين، أعرب عن ثقته في أن حركة حماس تريد التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في .وأضاف: "نريد الوصول لوقف إطلاق النار بغزة وأمامنا فرصة للتوصل إلى صفقة سلام".من جانبه، قال نتنياهو إن "ستصنع السلام مع جيرانها الذين لا يريدون تدميرها" ولكن "القوة السيادية للأمن تبقى دائما في أيدينا".(سكاي نيوز)