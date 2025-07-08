نتنياهو: أيام تاريخية ونقترب من صفقة تشمل إطلاق الرهائن

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قال إن حكومته قبلت باقتراح تقدم به الوسيط الأميركي (المعروف بويتكوف)، مشيراً إلى أن “قريبة من تحقيق ذلك الاتفاق”.وأكد أنه يتابع مسار المفاوضات بشكل شخصي، لكنه لا يستطيع تحديد موعد نهائي لها، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي هو “إطلاق سراح جميع الرهائن واستسلام حماس”، مضيفاً أن “غزة لن تشكل تهديداً لإسرائيل بعد اليوم”.وقال نتنياهو إنه سيلتقي مجدداً الرئيس الأميركي السابق ، معرباً عن أمله في التوصل إلى “صفقة تخدم السلام والاستقرار”. ووصف المرحلة الحالية بأنها “أيام تاريخية”، مشيراً إلى أن العمل جارٍ بشكل مشترك من أجل تحقيق السلام في المنطقة.وأشاد رئيس الوزراء بقرار خلال فترة رئاسته “بالتحرك الحازم معنا ضد الساعين لتدمير إسرائيل”، معتبراً أنه “أحدث تغييراً ملحوظاً في الشرق الأوسط”.