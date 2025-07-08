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عربي-دولي
نتنياهو: أيام تاريخية ونقترب من صفقة تشمل إطلاق الرهائن
Lebanon 24
08-07-2025
|
13:00
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قال
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
إن حكومته قبلت باقتراح تقدم به الوسيط الأميركي
بريت ماكغورك
(المعروف بويتكوف)، مشيراً إلى أن
إسرائيل
“قريبة من تحقيق ذلك الاتفاق”.
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وأكد
نتنياهو
أنه يتابع مسار المفاوضات بشكل شخصي، لكنه لا يستطيع تحديد موعد نهائي لها، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي هو “إطلاق سراح جميع الرهائن واستسلام حماس”، مضيفاً أن “غزة لن تشكل تهديداً لإسرائيل بعد اليوم”.
وقال نتنياهو إنه سيلتقي مجدداً الرئيس الأميركي السابق
دونالد ترمب
، معرباً عن أمله في التوصل إلى “صفقة تخدم السلام والاستقرار”. ووصف المرحلة الحالية بأنها “أيام تاريخية”، مشيراً إلى أن العمل جارٍ بشكل مشترك من أجل تحقيق السلام في المنطقة.
وأشاد رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بقرار
ترامب
خلال فترة رئاسته “بالتحرك الحازم معنا ضد الساعين لتدمير إسرائيل”، معتبراً أنه “أحدث تغييراً ملحوظاً في الشرق الأوسط”.
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