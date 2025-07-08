الخارجية القطرية: "سنحتاج إلى وقت" للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

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أعلن المتحدث باسم ، اليوم الثلاثاء، ان المفاوضات الجارية في بين وحركة حيال وقف لإطلاق النار في غزة "ستحتاج إلى وقت".وانطلقت في الدوحة، الأحد الماضي، جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى هدنة لإنهاء 21 شهرا من القتال في ، حيث أكد المتحدث باسم ماجد استمرار المناقشات لليوم الثالث.وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحافي بالدوحة ردا على سؤال حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق "لا أعتقد أن بإمكاني تحديد إطار زمني في الوقت الحالي، لكن يمكنني القول إن الأمر سيستغرق وقتا".ورعت قطر، مع ومصر، محادثات تهدف إلى أقرار هدنة في غزة منذ الأيام الأولى للحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023.ورغم رفضه الخوض في تفاصيل مواضيع في الدوحة، قال الأنصاري إن المفاوضات ركزت على وضع إطار تفاوضي لاتفاق تمهيدا للمحادثات الرسمية.وقال إن "ما يجري حاليا هو أن الوفدين لا يتفاوضان بشكل مباشر بعد، بل نحن نجري محادثات منفصلة مع كل طرف حول إطار تفاوضي للمباحثات. لذا، لم تبدأ المفاوضات بعد، لكننا نعمل مع الجانبين على تحديد ذلك الإطار".(سكاي نيوز)