ويتكوف يلمّح إلى قرب الاتفاق على هدنة في غزة

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لمّح المبعوث الأميركي ، الثلاثاء، إلى قرب الاتفاق على وقف لإطلاق النار بين وحماس.ونقلت وكالة عن ويتكوف قوله إنه يأمل "التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة مع نهاية الأسبوع الجاري".وأضاف: "تم تقليص الخلافية بين وإسرائيل من 4 إلى واحدة".وأوضح: "نعمل على تقليص الخلافات في مفاوضات غزة ومع الوقت يتحقق ذلك".وأكد ويتكوف: "نسعى لسلام دائم في غزة وما نسعى له هو حل النزاع بصورة حقيقية". (سكاي نيوز)