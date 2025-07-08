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عربي-دولي
ويتكوف يلمّح إلى قرب الاتفاق على هدنة في غزة
Lebanon 24
08-07-2025
|
13:40
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لمّح المبعوث الأميركي
ستيف ويتكوف
، الثلاثاء، إلى قرب الاتفاق على وقف لإطلاق النار بين
إسرائيل
وحماس.
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ونقلت وكالة
رويترز
عن ويتكوف قوله إنه يأمل "التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة مع نهاية الأسبوع الجاري".
وأضاف: "تم تقليص
القضايا
الخلافية بين
حماس
وإسرائيل من 4 إلى واحدة".
وأوضح: "نعمل على تقليص الخلافات في مفاوضات غزة ومع الوقت يتحقق ذلك".
وأكد ويتكوف: "نسعى لسلام دائم في غزة وما نسعى له هو حل النزاع بصورة حقيقية". (سكاي نيوز)
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