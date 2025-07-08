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عربي-دولي
سوريا.. الشيباني يلتقي وفداً أوروبياً ويناقش احتمال زيارة بروكسل
Lebanon 24
08-07-2025
|
15:21
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التقى
وزير الخارجية
السوري
أسعد
الشيباني، اليوم الثلاثاء، في
دمشق
وفداً من سفراء
الاتحاد الأوروبي
برئاسة
القائم بأعمال
الاتحاد
الأوروبي
لدى
سوريا
ميخائيل أونماخت.
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وناقش الجانبان عدة قضايا أبرزها تداعيات موجة الحرائق البرية التي شهدتها بعض المناطق
السورية
، وآلية تقديم الدعم التقني والإنساني للمساعدة في التصدي لتلك
الكوارث
والتخفيف من آثارها على السكان والبيئة، وفق ما نقلته
وكالة الأنباء السورية (سانا)
.
وشدد الشيباني على أهمية التضامن الدولي في مواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التي تهدد الأمن البيئي والاقتصادي في المنطقة.
كما تناول اللقاء ملفات أخرى ذات أولوية، من بينها توجيه دعوة رسمية للجانب السوري لزيارة
بروكسل
ومواصلة الحوارات السياسية، وأهمية تفعيل دور سوريا ضمن الاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب دعم برامج التنمية الإقليمية.
كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي الأخيرة حول سوريا. (الشرق الأوسط)
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