سوريا.. الشيباني يلتقي وفداً أوروبياً ويناقش احتمال زيارة بروكسل

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التقى السوري الشيباني، اليوم الثلاثاء، في وفداً من سفراء برئاسة الاتحاد لدى ميخائيل أونماخت.وناقش الجانبان عدة قضايا أبرزها تداعيات موجة الحرائق البرية التي شهدتها بعض المناطق ، وآلية تقديم الدعم التقني والإنساني للمساعدة في التصدي لتلك والتخفيف من آثارها على السكان والبيئة، وفق ما نقلته .وشدد الشيباني على أهمية التضامن الدولي في مواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التي تهدد الأمن البيئي والاقتصادي في المنطقة.كما تناول اللقاء ملفات أخرى ذات أولوية، من بينها توجيه دعوة رسمية للجانب السوري لزيارة ومواصلة الحوارات السياسية، وأهمية تفعيل دور سوريا ضمن الاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب دعم برامج التنمية الإقليمية.كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي الأخيرة حول سوريا. (الشرق الأوسط)