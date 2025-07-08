مقتل 3 من طاقم سفينة شحن بعد هجوم في البحر الأحمر

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تعرضت سفينة شحن أصيبت "بأضرار جسيمة" لهجوم ما زال مستمراً منذ الاثنين في قبالة سواحل اليمن، حسب ما أعلنت هيئة بحرية بريطانية الثلاثاء، فيما أفادت مهمة بحرية أوروبية بمقتل 3 أفراد من طاقمها، مع استئناف الحوثيين هجماتهم في الممر البحري الحيوي.وفي تحديث لتقريرها عن الحادث، قالت وكالة "يو كاي أم تي أو" للأمن البحري والتي تديرها قوات البحرية الملكية البريطانية إن "السفينة (إتيرنيتي سي) تعرضت لأضرار جسيمة وفقدت قوة الدفع"، مضيفة أنها "محاطة بزوارق صغيرة والهجوم عليها مستمر".من جهتها أعلنت مهمة "أسبيدس" الأوروبية لتأمين حركة الملاحة البحرية والسفن التجارية مقتل 3 من أفراد طاقم السفينة "هم كبير المهندسين، وأحد العاملين في غرفة المحركات، ومتدرب"، مشيرة إلى "إصابتين على الأقل بينهما كهربائي روسي فقد ساقه"، وفق فرانس برس.إلى ذلك كشف وكيل وزارة العمال المهاجرين الفيليبينية هانز كاكداك أن عدد أفراد طاقم السفينة "إتيرنيتي سي" يبلغ 22 شخصاً، جميعهم فيليبينيون ما عدا واحداً.من جانبها قالت السفارة الأميركية لدى اليمن في بيان إن تدين الهجوم "الأعنف حتى الآن" الذي يشنه الحوثيون الذين يقوضون حرية الملاحة في البحر الأحمر.