لقاء مُرتقب بين الشرع ونتنياهو في واشنطن.. هذا ما كشفته وسائل إعلام اسرائيلية

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أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، عن لقاء مرتقب بين والرئيس السوري في .وذكرت مصادر إسرائيلية أن اللقاء المرتقب قد ينعقد قبل انعقاد للأمم المتحدة في أيلول المقبل.القناة الـ24 أفادت بأن اللقاء المتوقع عقده في ستوقع خلاله اتفاقية أمنية بين والشرع برعاية الرئيس الأميركي .وشددت مصادر القناة على أن هذه الخطوة ستكون الأولى نحو اتفاقية سلام وتطبيع بين الجانبين.، كشف موقع " هيوم"، نقلا عن مصادر مقربة من البيت الأبيض، أن مبعوثا من توجه إلى العاصمة بهدف استكمال الاتفاق بين إسرائيل وسوريا خلال أيام بضمانة أميركية.وأشار الموقع إلى أن ترامب يقايض نتنياهو باتفاق بين إسرائيل وسوريا، مقابل الموافقة على اتفاق في غزة ينهي الحرب.وفي أيار الماضي، قال إن بلاده أجرت محادثات غير مباشرة مع إسرائيل، مضيفا أن المفاوضات تجري من خلال وسطاء، من دون أن يحددهم.(سكاي نيوز)