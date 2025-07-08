Advertisement

عربي-دولي

ترامب مارس ضغوطاً قوية على نتنياهو من أجل إنهاء الحرب في غزة

Lebanon 24
08-07-2025 | 18:35
A-
A+
Doc-P-1388747-638876219084398975.jpg
Doc-P-1388747-638876219084398975.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. وقد غادر الأخير دون الإدلاء بأية تصريحات.
Advertisement
وأشارت المعلومات إلى أن "ترامب مارس ضغوطاً قوية على نتنياهو خلال لقائهما من أجل إنهاء الحرب في غزة".
 
ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن "ترامب قال لنتنياهو سنتحدث حصرياً عن غزة، علينا حل ذلك فالوضع في غزة مأساوي".
مواضيع ذات صلة
"يديعوت أحرونوت": ترامب مارس ضغوطاً قوية على نتنياهو خلال لقائهما من أجل إنهاء الحرب
lebanon 24
09/07/2025 06:37:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"يسرائيل هيوم": ترمب سيمارس ضغوطاً شديدة على نتنياهو في لقائهما لإنهاء الحرب على غزة
lebanon 24
09/07/2025 06:37:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب طلب من نتنياهو إنهاء الحرب في قطاع غزة!
lebanon 24
09/07/2025 06:37:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": ترامب يريد التوصّل إلى اتفاق مع نتنياهو حول شروط إنهاء الحرب في غزة
lebanon 24
09/07/2025 06:37:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:31 | 2025-07-08
23:24 | 2025-07-08
23:12 | 2025-07-08
23:06 | 2025-07-08
16:59 | 2025-07-08
16:30 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24