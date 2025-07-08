ترامب مارس ضغوطاً قوية على نتنياهو من أجل إنهاء الحرب في غزة

اجتمع الرئيس الأميركي برئيس الوزراء في . وقد غادر الأخير دون الإدلاء بأية تصريحات.

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وأشارت المعلومات إلى أن " ضغوطاً قوية على خلال لقائهما من أجل إنهاء الحرب في غزة".

ولفتت " " إلى أن "ترامب قال لنتنياهو سنتحدث حصرياً عن غزة، علينا حل ذلك فالوضع في غزة مأساوي".