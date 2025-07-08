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عربي-دولي
ترامب مارس ضغوطاً قوية على نتنياهو من أجل إنهاء الحرب في غزة
Lebanon 24
08-07-2025
|
18:35
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اجتمع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
برئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
في
البيت الأبيض
. وقد غادر الأخير دون الإدلاء بأية تصريحات.
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وأشارت المعلومات إلى أن "
ترامب
مارس
ضغوطاً قوية على
نتنياهو
خلال لقائهما من أجل إنهاء الحرب في غزة".
ولفتت "
يديعوت أحرونوت
" إلى أن "ترامب قال لنتنياهو سنتحدث حصرياً عن غزة، علينا حل ذلك فالوضع في غزة مأساوي".
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