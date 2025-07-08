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عربي-دولي

لعنة الإحراج تلاحق ماكرون.. هذه المرة موكبه السبب

Lebanon 24
08-07-2025 | 23:06
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يبدو أن لعنة الإحراج تلاحق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بريطانيا، ولكن هذه المرة كانت "الصفعة" لموكبه.
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وفي التفاصيل، غادر وفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قلعة وندسور بسرعة، في مشهد طريف، تاركين أبواب السيارة وصندوقها الخلفي مفتوحين بعد وقت قصير من وصوله المحرج إلى بريطانيا برفقة زوجته بريجيت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

وبدا أن وفد الرئيس الفرنسي كان في عجلة من أمره للمغادرة، إذ انطلقت سيارتان من نوع فان بسرعة من أمام المبنى الملكي المُدرج من الدرجة الثانية. لكن في عجلتهم، تركوا أبواب السيارة والصندوق الخلفي مفتوحين، ما أدى إلى تساقط الأمتعة في ساحة القلعة.

وبينما كان المشهد الكوميدي يتكشف، سارع البعض إلى جمع الحقائب التي تناثرت، وتمت رؤية أحد الأشخاص وهو يركض خلف السيارات الرمادية التي اختفت في الأفق، في محاولة يائسة للحاق بها، بينما انطلقت أيضا سيارة سوداء مسرعة على الطريق.
 
وجاء هذا الإرباك الأخير بعد وقت قصير من لحظة تجاهل السيدة الأولى الفرنسية لزوجها عندما مدّ لها يده لمساعدتها على النزول من الطائرة في قاعدة سلاح الجو الملكي "نورثولت"، عند وصولهما إلى بريطانيا في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام. (روسيا اليوم) 
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