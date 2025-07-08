لعنة الإحراج تلاحق ماكرون.. هذه المرة موكبه السبب

يبدو أن لعنة الإحراج تلاحق إلى ، ولكن هذه المرة كانت "الصفعة" لموكبه.

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وفي التفاصيل، غادر وفد الرئيس ماكرون قلعة وندسور بسرعة، في مشهد طريف، تاركين أبواب السيارة وصندوقها الخلفي مفتوحين بعد وقت قصير من وصوله المحرج إلى بريطانيا برفقة زوجته بريجيت في وقت سابق الثلاثاء.



وبدا أن وفد كان في عجلة من أمره للمغادرة، إذ انطلقت سيارتان من نوع فان بسرعة من أمام المبنى الملكي المُدرج من الدرجة الثانية. لكن في عجلتهم، تركوا أبواب السيارة والصندوق الخلفي مفتوحين، ما أدى إلى تساقط الأمتعة في ساحة القلعة.



وبينما كان المشهد الكوميدي يتكشف، سارع البعض إلى جمع الحقائب التي تناثرت، وتمت رؤية أحد الأشخاص وهو يركض خلف السيارات الرمادية التي اختفت في الأفق، في محاولة يائسة للحاق بها، بينما انطلقت أيضا سيارة سوداء مسرعة .

وجاء هذا الإرباك الأخير بعد وقت قصير من لحظة تجاهل لزوجها عندما مدّ لها يده لمساعدتها على النزول من الطائرة في قاعدة سلاح الجو الملكي "نورثولت"، عند وصولهما إلى بريطانيا في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام. (روسيا اليوم)