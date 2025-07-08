هل يمكن لترامب الفوز بجائزة نوبل للسلام؟

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ويأتي هذا الترشيح في وقت يحاول فيه لعب دور الوسيط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين وحماس في غزة، بينما كانت باكستان قد أعلنت الشهر الماضي نيتها ترشيح ترامب للجائزة أيضاً، تقديراً لدوره في محاولة حل النزاع مع .



لكن هذا الترشيح أثار تساؤلات وانتقادات في بعض الأوساط، إذ وصف رئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلت، على منصة "إكس"، خطوة بأنها محاولة "تملّق" لترامب.



وفي حال فوزه، سيصبح ترامب خامس رئيس أميركي ينال جائزة نوبل للسلام بعد تيودور روزفلت وودرو ويلسون وجيمي كارتر وباراك . رشّح الرئيس الأميركي لجائزة نوبل للسلام، معتبرا أنه أظهر "تفانيا استثنائيا" في تعزيز الأمن والاستقرار حول العالم، بحسب رسالة بعث بها إلى لجنة نوبل ونشرها عبر الإنترنت.ويأتي هذا الترشيح في وقت يحاول فيه لعب دور الوسيط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين وحماس في غزة، بينما كانت باكستان قد أعلنت الشهر الماضي نيتها ترشيح ترامب للجائزة أيضاً، تقديراً لدوره في محاولة حل النزاع مع .لكن هذا الترشيح أثار تساؤلات وانتقادات في بعض الأوساط، إذ وصف رئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلت، على منصة "إكس"، خطوة بأنها محاولة "تملّق" لترامب.وفي حال فوزه، سيصبح ترامب خامس رئيس أميركي ينال جائزة نوبل للسلام بعد تيودور روزفلت وودرو ويلسون وجيمي كارتر وباراك .

ووفقا لوصية الصناعي السويدي ألفريد نوبل، تُمنح الجائزة للأفراد أو المنظمات التي تساهم في "تعزيز أواصر الإخاء بين الأمم" وتقليل النزاعات والتسلح. ويؤكد موقع نوبل الرسمي أنه "يمكن عمليا لأي شخص حي أو أي مؤسسة نشطة الفوز بالجائزة" إذا استوفى الشروط.



لكن تجدر الإشارة إلى أن الترشيحات تُغلق في كانون الثاني من كل عام، ما يعني أن ترشيح نتنياهو لن يُدرج ضمن قائمة هذا العام.

وتضم قائمة المؤهلين لترشيح أسماء طويلة، رؤساء الدول وأعضاء الحكومات والبرلمانات وأساتذة جامعات في مجالات التاريخ والقانون والفلسفة ومن سبق لهم الفوز بالجائزة وغيرهم. ولا يُسمح لأي شخص بترشيح نفسه، وتظل الأسماء سرية لمدة 50 عاما، إلا إذا كشف عنها مقدّم الترشيح.

وتتولى لجنة نوبل النرويجية، المؤلفة من خمسة أعضاء يُعيّنهم النرويجي، مهمة فرز الترشيحات واختيار الفائز. وغالبا ما يكون الأعضاء من الشخصيات السياسية أو الحقوقية. تراجع اللجنة مئات الترشيحات كل عام بمساعدة خبراء، وتسعى عادة للوصول إلى قرار توافقي، لكن يمكنها التصويت بالأغلبية.

وتُعتبر جائزة نوبل للسلام من أكثر الجوائز التي تحمل رسائل سياسية مثيرة للجدل، إذ سبق أن استقال أعضاء من اللجنة احتجاجا على بعض الأسماء، مثلما حدث مع هنري كيسنجر عام 1973 وياسر عرفات عام 1994. كما أثار فوز الرئيس الأميركي الأسبق بالجائزة بعد أشهر قليلة من توليه منصبه جدلا واسعا.

ويحصل الفائز بجائزة نوبل للسلام على ميدالية ودبلوم ومبلغ مالي قدره 11 مليون كرونة سويدية (نحو 1.15 مليون دولار)، إلى جانب اهتمام عالمي كبير.



وسيُعلَن عن اسم الفائز بجائزة هذا العام في 10 تشرين الأول من معهد نوبل النرويجي بأوسلو، فيما يقام حفل تسليم الجوائز في العاشر من كانون الأول، تزامناً مع ذكرى وفاة ألفريد نوبل. (سكاي نيوز عربية)