ويتكوف يؤجل رحلة الدوحة.. اليكم ما كشفه تقرير اسرائيلي

Advertisement

أفادت صحيفة "تايمز أوف "، نقلا عن مصدرين مطلعين، بأن المبعوث الأميركي الخاص إلى ، ، قرر تأجيل رحلته التي كانت مقررة إلى العاصمة ، حيث تجري محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى.وأضاف المصدران أن ويتكوف كان من المفترض أن يتوجه إلى قطر يوم الثلاثاء، إلا أن موعد الرحلة الجديد لم يُحدد بعد، مشيرين إلى أن المبعوث الأميركي أبلغ الوسطاء أنه لا يزال يخطط لزيارة الدوحة للمساعدة في إتمام الصفقة، في خطوة تعكس استمرار الحاجة إلى إحراز تقدم ملموس في المفاوضات.وكان ويتكوف قد أعرب في تصريحات للصحفيين، في وقت سابق الثلاثاء، عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال هذا الأسبوع، مؤكداً أنه تم حل ثلاث من أصل أربع نقاط عالقة خلال الأيام الثلاثة الماضية من المحادثات غير المباشرة في الدوحة.