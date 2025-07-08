فرنسا: كل مكونات برنامج إيران النووي تضررت بشدة

رأى رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية نيكولا ليرنر، الثلاثاء، أن بعض مخزونات اليورانيوم العالي التخصيب قد دُمرت جراء غارات أميركية وإسرائيلية، لكن موقع الكمية المتبقية على وجه اليقين.

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وأضاف ليرنر في مقابلة تلفزيونية أن كل جوانب البرنامج الإيراني عادت إلى الوراء لعدة أشهر بعد الجوية.



رغم ذلك، أضاف أن لدى مؤشرات على أماكن مخزون اليورانيوم الإيراني العالي التخصيب، إلا أنه لن يتم القطع بمكانها لحين عودة التابعة للأمم المتحدة إلى .



جاء هذا بعدما أفاد مسؤولون أوروبيون بأن الضربات الأميركية على المنشآت النووية أدت إلى تفاقم مزاج الغضب في ، لافتين إلى أن هناك باتوا أكثر تصميماً على امتلاك قنبلة نووية.



وأضاف 3 مسؤولين أوروبيين، السبت الماضي، بأن هناك حاجة إلى اتفاق يحتوي البرنامج النووي الإيراني، مؤكدين أن الضربات الأميركية "أعطت طهران حافزاً جديداً لتطوير سلاح ذري سراً، وفقاً لصحيفة " ".

وأشاروا إلى أن يضغطون لإجراء محادثات نووية مع إيران، لكنهم يعتقدون أن آمال التوصل إلى اتفاق "باتت ضئيلة".



كما لفتوا إلى أن التقييمات الأولية تشير إلى أن الضربات الأميركية لم تلغِ برنامج طهران النووي. (العربية)