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مقتل 3 أشخاص في هجوم بطائرة مسيّرة على كورسك

Lebanon 24
08-07-2025 | 23:38
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أعلنت السلطات الروسية، مساء الثلاثاء، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين، جراء هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مدينة كورسك الواقعة غرب البلاد، واتّهمت موسكو الجيش الأوكراني بتنفيذه.
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وقال الحاكم الإقليمي ألكسندر خينشتاين، عبر تطبيق تليغرام، إن الهجوم استهدف شاطئا في المدينة التي يقطنها أكثر من 400 ألف نسمة، مشيرا إلى أن الطائرة المسيّرة أُطلقت من الأراضي الأوكرانية.

وتقع مدينة كورسك على بُعد نحو 90 كيلومترا فقط من الحدود الروسية الأوكرانية، ما يجعلها في مرمى الهجمات عبر الطائرات دون طيار، بحسب السلطات المحلية.

ولم تصدر كييف أي تعليق رسمي حتى الآن على هذه الاتهامات، في وقت شنّ فيه الجيش الروسي هجمات واسعة بالطائرات المسيّرة على مناطق أوكرانية حدودية، في إطار التصعيد المتبادل بين الطرفين.

يُذكر أن القوات الأوكرانية كانت قد حققت تقدماً مفاجئاً العام الماضي، تمكّنت خلاله من استعادة مساحات واسعة في المناطق الحدودية بين البلدين لعدة أشهر.
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