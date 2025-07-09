مقابل عشرات ملايين الدولارات.. زوكربرغ يخطف "عقل أبل"

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وسينضم بانغ، الذي قاد تأسيس فريق نماذج الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلة في "أبل"، إلى وحدة "سوبر إنتليجنس لابس" التي أطلقتها "ميتا" مؤخرا.



وجاء توظيف بانغ مقابل حزمة مكافآت وأجور تبلغ عشرات الملايين من الدولارات. اتخذت الأميركية "ميتا بلاتفورمس" مالكة منصات " " و"إنستغرام" خطوة كبيرة في السباق المتصاعد للسيطرة على مجال ، بتوظيف رومينغ بانغ أحد كبار قادة قطاع الذكاء الاصطناعي في شركة "أبل"، حسبما ذكرته صحيفة " "، الثلاثاء.وسينضم بانغ، الذي قاد تأسيس فريق نماذج الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلة في "أبل"، إلى وحدة "سوبر إنتليجنس لابس" التي أطلقتها "ميتا" مؤخرا.وجاء توظيف بانغ مقابل حزمة مكافآت وأجور تبلغ عشرات الملايين من الدولارات.

ويمثل هذا التعيين أحدث جهود "ميتا" لتشكيل فريق ذكاء اصطناعي عالمي المستوى، بعد استثمار 14 مليار دولار في شركة "سكيل إيه آي"، وضم قادة تقنيين بارزين مثل الرئيس التنفيذي لشركة "سكيل" ونات الرئيس التنفيذي السابق لشركة "جيت هب".



ويقال إن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" ، يقدم حزم تعويضات تصل إلى 100 مليون دولار، لجذب أفضل المواهب من الشركات المنافسة. (سكاي نيوز عربية)