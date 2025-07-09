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إقتصاد
مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام تملك الأجانب للعقار
Lebanon 24
09-07-2025
|
00:56
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وافق
مجلس الوزراء
السعودي، برئاسة ولي
العهد
الأمير محمد بن سلمان
بن عبدالعزيز آل
سعود
، على نظام تملك غير السعوديين للعقار.
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من جانبه، قال وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة
للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، إن صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار في هذا التوقيت يأتي امتدادا للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سُيسهم في رفع المعروض العقاري منْ خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودي.
وأكدَّ الوزير أنَّ النظام المُحدَّث يُراعي مصالح المواطنين السعوديين منْ خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددَّة الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري، مبينًا أنَّ النظامَ راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية حيث سيُتاح التملُّك في نطاقات جغرافية مُحددَّة خصوصًا في مدينتي
الرياض
وجدة، واشتراطات خاصة للتملُّك في مكة والمدينة.
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