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عربي-دولي

في صورة ترامب ونتنياهو.. كأس العالم للأندية يخطف الأضواء

Lebanon 24
09-07-2025 | 00:57
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خطف درع بطولة كأس العالم للأندية الذهبي المميز، الأضواء، خلال لقاء الرئيس الأميركي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء.
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وخلال الصور الرسمية التي نشرت للقاء في البيت الأبيض، برز كأس العالم للأندية بجانب ترامب، خلال تحيته لنتنياهو.
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن أنه سيحضر نهائي كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامته الأحد المقبل في ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي، وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء عُقد يوم الثلاثاء.

وانتهى، الثلاثاء، الاجتماع الذي جمع ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض، والذي استمر نحو ساعة ونصف وتركّز على تطورات الأوضاع في غزة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة وجود تباين في وجهات النظر بين الزعيمين بشأن أهدافهما النهائية في إيران وغزة والشرق الأوسط بشكل عام، في وقت تسعى فيه واشنطن وتل أبيب لتحقيق تقدم في الملفات العالقة.
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