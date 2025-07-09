في صورة ترامب ونتنياهو.. كأس العالم للأندية يخطف الأضواء

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وخلال الصور الرسمية التي نشرت للقاء في ، برز كأس العالم للأندية بجانب ، خلال تحيته لنتنياهو. خطف درع بطولة للأندية الذهبي المميز، الأضواء، خلال لقاء الرئيس الأميركي برئيس الوزراء الثلاثاء.وخلال الصور الرسمية التي نشرت للقاء في ، برز كأس العالم للأندية بجانب ، خلال تحيته لنتنياهو.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن أنه سيحضر نهائي كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامته الأحد المقبل في ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي، وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء عُقد يوم الثلاثاء.



وانتهى، الثلاثاء، الاجتماع الذي جمع ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض، والذي استمر نحو ساعة ونصف وتركّز على تطورات الأوضاع في غزة.



ونقلت وكالة " " عن مصادر مطلعة وجود تباين في وجهات النظر بين الزعيمين بشأن أهدافهما النهائية في وغزة والشرق الأوسط ، في وقت تسعى فيه وتل أبيب لتحقيق تقدم في الملفات العالقة.