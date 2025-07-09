هجوم أوكراني على شاطئ بكورسك الروسية يوقع قتلى وجرحى

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قال ألكسندر خينشتاين حاكم الروسية “إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ستة آخرون في هجوم أوكراني على شاطئ بالمدينة”.ولم يقدم خينشتاين تفاصيل وافية عن الهجوم، لكنه قال إنه نُفذ عمدا في منطقة يرتادها كثيرون في الإقليم الواقع على الحدود . وأضاف أن جميع المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات.وكانت القوات الأوكرانية قد توغلت على نطاق واسع في منطقة كورسك قبل عام تقريبا.وبينما أعلن في وقت سابق طرد جميع قوات من المنطقة، يؤكد مسؤولون أوكرانيون أن قواتهم تواصل عملياتها هناك.