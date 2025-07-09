فضيحة كبيرة.. تسريب ضخم لبيانات عملاء الخطوط الأسترالية Qantas



Advertisement

وأضافت بأن أربعة ملايين عميل آخرين سرقت أسماؤهم وعناوين بريدهم الإلكتروني خلال عملية الاختراق.



وبعد هجوم إلكتروني الأسبوع الماضي، قالت كانتاس، إن قاعدة البيانات المُخترقة احتوت على معلومات شخصية لما يصل إلى 5.7 مليون عميل، وذلك بعد إزالة السجلات المكررة من أصل ستة ملايين عميل تأثروا بالهجوم. قالت الخطوط الجوية Qantas الأربعاء، إن الشركة تعرضت لواحدة من كبرى عمليات التسلل الإلكتروني في البلاد منذ سنوات بعد الوصول إلى رقم هاتف أو تاريخ ميلاد أو عنوان منزل أكثر من مليون من عملائها.وأضافت بأن أربعة ملايين عميل آخرين سرقت أسماؤهم وعناوين بريدهم الإلكتروني خلال عملية الاختراق.وبعد هجوم إلكتروني الأسبوع الماضي، قالت كانتاس، إن قاعدة البيانات المُخترقة احتوت على معلومات شخصية لما يصل إلى 5.7 مليون عميل، وذلك بعد إزالة السجلات المكررة من أصل ستة ملايين عميل تأثروا بالهجوم.

وأضافت كانتاس في بيان أنه لا يوجد دليل على تسريب أي بيانات شخصية للعملاء، وأن الشركة تراقب الوضع عن كثب.



وقالت هدسون، رئيسة مجموعة كانتاس التنفيذية، "وضعنا منذ وقوع الحادث عدداً من إجراءات الأمن الإلكتروني الإضافية لتعزيز حماية بيانات عملائنا، ونواصل مراجعة ما حدث".



وهذا أكبر هجوم إلكتروني تشهده منذ تعرض شركة الاتصالات العملاقة أوبتوس وشركة التأمين الصحي ميديبنك لهجوم في 2022.