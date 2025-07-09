ما نقطة الخلاف "الأخيرة" بين إسرائيل وحماس؟

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فقد صرح المبعوث الأميركي إلى ستيف ويتكوف، أن عدد العالقة بين إسرائيل وحماس انخفض من 4 إلى واحدة، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع. بعد تصريحات أميركية بأن نقاط الخلاف بين وحركة انخفضت من 4 إلى واحدة، كشفت تقارير صحفية عن "نقطة الخلاف الرئيسية" بين الجانبين، في خضم المساعي لوقف حرب غزة.فقد صرح المبعوث الأميركي إلى ستيف ويتكوف، أن عدد العالقة بين إسرائيل وحماس انخفض من 4 إلى واحدة، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع.

وحسب صحيفة " " ، تتعلق نقطة الخلاف الرئيسية بخطة إسرائيل للاحتفاظ بالسيطرة على شريط ضيق من الأرض في جنوب غزة يعرف باسم "ممر موراغ"، وهو طريق عسكري يمتد جنوبي خان يونس مباشرة بمحاذاة الحدود .



وأشار إلى هذه المنطقة باسم "فيلادلفيا 2"، تشبيها لها بمحور فيلادلفيا الأصلي، وهو منطقة عازلة على طول الحدود بين ومصر.



وبموجب الخطة الحالية، تريد إسرائيل المحافظة على وجود عسكري في ممر موراغ حتى بعد وقف إطلاق النار، وهو ما ترفضه حماس، ويجادل بأن القيام بذلك ضروري لمنع الحركة من إعادة التسلح عبر الأنفاق.



ومع ذلك، أثار الاقتراح جدلا داخليا في الإسرائيلية، حيث حذر بعض المسؤولين من أن الاحتفاظ بالممر قد يؤخر التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، وقد لا يكون ضروريا من الناحية الاستراتيجية.

وبالتزامن مع خطة الممر، أعلن مسؤولون إسرائيليون نيتهم إنشاء "مدينة إنسانية" على أنقاض جنوبي قطاع غزة، لإيواء المدنيين مع فصلهم عن مقاتلي حماس، ويرى مسؤولون إسرائيليون أن السيطرة على ممر موراغ أمر بالغ الأهمية للحفاظ على أمن تلك المنطقة. (سكاي نيوز عربية)