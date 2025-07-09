"محور موراغ".. النقطة الخلافية العالقة بين إسرائيل وحماس

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وأكد ، المبعوث الأميركي إلى ، انخفاض عدد العالقة بين إسرائيل وحماس من أربع إلى واحدة، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الأسبوع. كشفت تقارير صحافية عن "نقطة الخلاف الرئيسية" بين الجانبين، وذلك بعد تصريحات أميركية أفادت بأن نقاط الخلاف بين وحركة انخفضت من 4 نقاط إلى واحدة فقط.وأكد ، المبعوث الأميركي إلى ، انخفاض عدد العالقة بين إسرائيل وحماس من أربع إلى واحدة، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الأسبوع.

وحسب صحيفة " " ، تتعلق نقطة الخلاف الرئيسية بخطة إسرائيل للاحتفاظ بالسيطرة على شريط ضيق من الأرض في جنوب غزة يعرف باسم "محور موراغ"، وهو طريق عسكري يمتد جنوبي مباشرة بمحاذاة الحدود .



وأشار إلى هذه المنطقة باسم "فيلادلفيا 2"، تشبيهاً لها بمحور فيلادلفيا الأصلي، وهو منطقة عازلة على طول الحدود بين ومصر.



وبموجب الخطة الحالية، تريد إسرائيل المحافظة على وجود عسكري في محور موراغ حتى بعد وقف إطلاق النار، وهو ما ترفضه حماس، ويصر رئيس الوزراء على أهمية ذلك لمنع الحركة من إعادة التسلح عبر الأنفاق.