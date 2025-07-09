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"محور موراغ".. النقطة الخلافية العالقة بين إسرائيل وحماس

Lebanon 24
09-07-2025 | 02:32
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كشفت تقارير صحافية عن "نقطة الخلاف الرئيسية" بين الجانبين، وذلك بعد تصريحات أميركية أفادت بأن نقاط الخلاف بين إسرائيل وحركة حماس انخفضت من 4 نقاط إلى واحدة فقط.
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وأكد ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، انخفاض عدد القضايا العالقة بين إسرائيل وحماس من أربع إلى واحدة، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الأسبوع.
 
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، تتعلق نقطة الخلاف الرئيسية بخطة إسرائيل للاحتفاظ بالسيطرة على شريط ضيق من الأرض في جنوب غزة يعرف باسم "محور موراغ"، وهو طريق عسكري يمتد جنوبي خان يونس مباشرة بمحاذاة الحدود المصرية.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى هذه المنطقة باسم "فيلادلفيا 2"، تشبيهاً لها بمحور فيلادلفيا الأصلي، وهو منطقة عازلة على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وبموجب الخطة الحالية، تريد إسرائيل المحافظة على وجود عسكري في محور موراغ حتى بعد وقف إطلاق النار، وهو ما ترفضه حماس، ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي على أهمية ذلك لمنع الحركة من إعادة التسلح عبر الأنفاق.
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