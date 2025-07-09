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عربي-دولي

في تسجيل مصور.. عبدالله أوجلان يعلن "نهاية الكفاح المسلح" ضد تركيا

Lebanon 24
09-07-2025 | 03:07
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أكد زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، أن "الكفاح المسلح ضد الدولة التركية انتهى"، مشددا على ضرورة الانتقال الكامل إلى العمل السياسي.
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وفي تسجيل مصور نشر اليوم الأربعاء، قال أوجلان إن تخلي الحزب عن السلاح سيحصل "سريعا"، ودعا البرلمان التركي إلى تشكيل لجنة تتولى الإشراف على عملية السلام ونزع سلاح الحزب.

وقال إن حزب العمال الكردستاني أنهى أجندته الانفصالية، واصفا هذا التحول بأنه "فوز تاريخي".

ويقبع أوجلان في السجن منذ عام 1999، لكنه لا يزال شخصية مؤثرة بشدة بالنسبة للمقاتلين الأكراد وأنصاره.

وكان حزب العمال الكردستاني قرر في أيار الماضي حل نفسه وإنهاء صراعه المسلح، بعد خوضه صراعا دمويا مع الدولة التركية لأكثر من 4 عقود.

ومن المقرر أن يقيم الحزب في كردستان العراق مراسم لمباشرة تسليم مجموعة أولى من الأسلحة، يرجح أن تقام بين 10 و12 تموز الجاري.

وأكد مصدر من حزب العمال الكردستاني لـ"رويترز" أن مراسم نزع السلاح ستكون "بادرة حسن نية تهدف إلى بناء الثقة وتمهيد الطريق أمام الحكومة التركية لاتخاذ المزيد من الخطوات والوفاء بالتزاماتها نحو سلام دائم".

ويتوقع أن تتكشف فصول عملية نزع السلاح في الأشهر المقبلة.(سكاي نيوز)
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