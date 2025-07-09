بعد قصف المنشآت النووية.. هل تريد إيران فعلاً التفاوض كما يدعي ترامب؟

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أكدت أنّها لم تتقدّم بأي طلب للتفاوض مع خلافا لما صرّح به الرئيس الأميركي بعد الهجمات والأميركية على المنشآت النووية في .وكان جدد الاثنين القول إن إيران تريد الدخول في مفاوضات مع واشنطن، مضيفا أن من المقرر إجراء محادثات لكن من دون تحديد موعد أو مكان لذلك.وقال ترامب في حيث التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين ، “لقد خططنا لإجراء مناقشات مع إيران. إنهم يريدون التحدث”.وأضاف “يريدون إجراء لقاء (معنا). يريدون حلا. إنّهم مختلفون للغاية الآن عما كانوا عليه قبل أسبوعين”.لكن المتحدث باسم إسماعيل بقائي نفى هذه التصريحات. وقال “لم يتم تقديم أي طلب لإجراء لقاء من جانبنا إلى الجانب الأميركي”.غياب الثقةومن جانبه، كرر عباس عراقجي موقف طهران الرافض للمحادثات في هذه المرحلة.وتساءل في مقال كتبه لصحيفة فايننشال تايمز “رغم أن إيران تلقت في الأيام الأخيرة رسائل تشير إلى أن قد تكون مستعدة للعودة إلى المفاوضات، كيف يمكننا أن نثق بمزيد من التفاوض؟”.يذكر أنه في 13 حزيران شنّت حربا على إيران بهدف “منعها من حيازة السلاح النووي”. وجاء ذلك في حين كانت الولايات المتحدة وإيران تخوضان مفاوضات بشأن برنامج طهران .ولاحقا تدخلت الولايات في الحرب، وقصفت في 22 حزيران موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط). ولم يُعرف بعد النطاق الفعلي للأضرار التي ألحقها القصف بهذه المواقع.