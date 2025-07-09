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عربي-دولي

بعد قصف المنشآت النووية.. هل تريد إيران فعلاً التفاوض كما يدعي ترامب؟

Lebanon 24
09-07-2025 | 03:12
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أكدت طهران أنّها لم تتقدّم بأي طلب للتفاوض مع واشنطن خلافا لما صرّح به الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد الهجمات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية في إيران.
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وكان ترامب جدد الاثنين القول إن إيران تريد الدخول في مفاوضات مع واشنطن، مضيفا أن من المقرر إجراء محادثات لكن من دون تحديد موعد أو مكان لذلك.

وقال ترامب في البيت الأبيض حيث التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، “لقد خططنا لإجراء مناقشات مع إيران. إنهم يريدون التحدث”.

وأضاف “يريدون إجراء لقاء (معنا). يريدون حلا. إنّهم مختلفون للغاية الآن عما كانوا عليه قبل أسبوعين”.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي نفى هذه التصريحات. وقال “لم يتم تقديم أي طلب لإجراء لقاء من جانبنا إلى الجانب الأميركي”.

غياب الثقة
ومن جانبه، كرر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي موقف طهران الرافض للمحادثات في هذه المرحلة.

وتساءل في مقال كتبه لصحيفة فايننشال تايمز “رغم أن إيران تلقت في الأيام الأخيرة رسائل تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة للعودة إلى المفاوضات، كيف يمكننا أن نثق بمزيد من التفاوض؟”.

يذكر أنه في 13 حزيران شنّت إسرائيل حربا على إيران بهدف “منعها من حيازة السلاح النووي”. وجاء ذلك في حين كانت الولايات المتحدة وإيران تخوضان مفاوضات بشأن برنامج طهران النووي.

ولاحقا تدخلت الولايات في الحرب، وقصفت في 22 حزيران موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط). ولم يُعرف بعد النطاق الفعلي للأضرار التي ألحقها القصف بهذه المواقع.
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