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عربي-دولي

بصواريخ كينجال ومسيّرات.. هجوم روسي جديد يستهدف عمق أوكرانيا

Lebanon 24
09-07-2025 | 03:13
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شنت روسيا هجوما جديدا بالصواريخ والطائرات المسيرة على أوكرانيا خلال الليل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم الأربعاء.
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وذكرت صحيفة “ذا كييف إندبندنت” أن مناطق في غرب أوكرانيا، على بُعد مئات الكيلومترات من خط الجبهة، كانت من بين الأهداف، ونقلت الصحيفة عن سلاح الجو الأوكراني أن طائرات مسيّرة كانت تتحرك نحو مدن لوتسك وخميلنيتسكي وتيرنوبل.

وأفادت وكالة “آر بي سي-أوكرانيا” بأن سكان مدينة لوتسك الواقعة شمال غربي البلاد تلقوا تعليمات بالاحتماء في الملاجئ. ووفقا لإذاعة إقليمية، سُمعت انفجارات في المدينة.

وأضافت “ذا كييف إندبندنت” أن انفجارات جرى تسجيلها أيضا في مناطق أقرب إلى خط المواجهة، مثل سومي وزابوريجيا ودنيبرو.

كما تم تسجيل انفجارات في العاصمة كييف، حيث قال رئيس بلدية المدينة، فيتالي كليتشكو، إن وسط المدينة تعرض لهجوم، وإن أنظمة الدفاع الجوي كانت نشطة. وأُصيبت امرأة بالقرب من العاصمة، بحسب الإدارة العسكرية الإقليمية.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، مساء الثلاثاء، أن الجيش الروسي شن موجة من الهجمات الجوية على أوكرانيا، أُطلق خلالها ما لا يقل عن صاروخ واحد من طراز “كينجال” الفرط صوتي، المعروف بصعوبة اعتراضه، باتجاه منطقة جيتومير الغربية.

ودوّت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد.
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