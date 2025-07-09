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هذا ما أبلغه ويتكوف لحماس.. موقع أكسيوس يكشف

Lebanon 24
09-07-2025 | 03:24
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أعلن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف اليوم الأربعاء انه نه أبلغ حماس عبر الوسيط بشارة بحبح أن وقف إطلاق النار سيستمر بعد هدنة الـ60 يوما إذا استمرت المفاوضات وأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملتزمة بضمان ذلك.
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وأضاف ويتكوف في تصريحات أدلى بها لموقع "أكسيوس"، أن إسرائيل رفضت طلب حماس الانسحاب إلى خطوط ما قبل انهيار الهدنة.

يأتي ذلك في ظل تأكيد مصادر دبلوماسية اقتراب كل من حماس وإسرائيل من إبرام اتفاق هدنة تستمر لـ60 يومًا.

وتزامن التقدم في مسار المفاوضات مع لقاء ثان جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، الثلاثاء.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة ملف غزة، وضرورة التوصل سريعًا لاتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين المتبقين في قطاع غزة.

وعقب اللقاء، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه القضاء على القدرات العسكرية والإدارية لحركة حماس مع إمكانية إطلاق سراح المحتجزين.(العربية)
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