هذا ما أبلغه ويتكوف لحماس.. موقع أكسيوس يكشف

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أعلن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف اليوم الأربعاء انه نه أبلغ عبر الوسيط بشارة بحبح أن وقف إطلاق النار سيستمر بعد هدنة الـ60 يوما إذا استمرت المفاوضات وأن الأميركي ملتزمة بضمان ذلك.وأضاف ويتكوف في تصريحات أدلى بها لموقع "أكسيوس"، أن رفضت طلب حماس الانسحاب إلى خطوط ما قبل انهيار الهدنة.يأتي ذلك في ظل تأكيد مصادر دبلوماسية اقتراب كل من حماس وإسرائيل من إبرام اتفاق هدنة تستمر لـ60 يومًا.وتزامن التقدم في مسار المفاوضات مع لقاء ثان جمع الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء في ، الثلاثاء.وخلال الاجتماع، تمت مناقشة ملف غزة، وضرورة التوصل سريعًا لاتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين المتبقين في .وعقب اللقاء، أكد ، عزمه على القدرات العسكرية والإدارية لحركة حماس مع إمكانية إطلاق سراح المحتجزين.(العربية)