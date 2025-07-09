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عربي-دولي
في اليمن... هجوم حوثي يستهدف سفينة إترنيتي سي وإجراءات لإجلاء الطاقم
Lebanon 24
09-07-2025
|
03:24
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قالت مصادر مطلعة لرويترز إن شركات أمن بحري أطلقت اليوم الأربعاء مهمة لإجلاء طاقم السفينة (إترنيتي سي)
اليونانية
التي هاجمها مسلحون حوثيون قبالة سواحل اليمن قبل يومين.
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وتعرضت السفينة، التي تقل طاقما من 22 فردا هم 21 فلبينيا وروسي واحد، لهجوم بقوارب مسيرة وقذائف صاروخية أُطلقت من زوارق سريعة مأهولة يوم الاثنين، في ثاني هجوم للحوثيين في
يوم واحد
بعد هدوء استمر شهورا.
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