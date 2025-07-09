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عربي-دولي

من أمام البرلمان البريطاني.. ماكرون: أوروبا تريد وقف إطلاق نار بدون نقاش في غزة

Lebanon 24
09-07-2025 | 03:31
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة وقف إطلاق بغزة بدون نقاش، قائلا إن هذا الموقف يعكس أن أوروبا لا تكيل بمكيالين، حسب تعبيره.
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جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي الثلاثاء باللغة الإنكليزية أمام البرلمان البريطاني في لندن.

وقال ماكرون إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط داعيا إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

وشدد الرئيس الفرنسي على أن “الاعتراف بدولة فلسطينية هو السبيل الوحيد لإرساء السلام في المنطقة”.

وجاء في الخطاب “الدعوة اليوم إلى وقف إطلاق نار غير مشروط في غزة، هي ببساطة رسالة إلى العالم بأنّنا، كأوروبيين، لا نكيل بمكيالين. نريد وقف إطلاق نار من دون نقاش”.
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