من أمام البرلمان البريطاني.. ماكرون: أوروبا تريد وقف إطلاق نار بدون نقاش في غزة

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أكد على ضرورة وقف إطلاق بغزة بدون نقاش، قائلا إن هذا الموقف يعكس أن لا تكيل بمكيالين، حسب تعبيره.جاء ذلك في خطاب ألقاه الثلاثاء باللغة أمام في .وقال ماكرون إن الاعتراف بالدولة هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة داعيا إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين حركة وإسرائيل.وشدد الرئيس الفرنسي على أن “الاعتراف بدولة فلسطينية هو السبيل الوحيد لإرساء السلام في المنطقة”.وجاء في الخطاب “الدعوة اليوم إلى وقف إطلاق نار غير مشروط في غزة، هي ببساطة رسالة إلى العالم بأنّنا، كأوروبيين، لا نكيل بمكيالين. نريد وقف إطلاق نار من دون نقاش”.