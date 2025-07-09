Advertisement

عربي-دولي

الشرطة الألمانية تمشط 6 مواقع في مدن مختلفة.. لإحباط "هجوم إرهابي محتمل"!

Lebanon 24
09-07-2025 | 03:50
A-
A+
Doc-P-1388899-638876550418232706.jpg
Doc-P-1388899-638876550418232706.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تقوم وحدات خاصة من الشرطة الألمانية بتمشيط ستة مواقع في مدن مختلفة، وذلك  في إطار جهودها لمنع "هجوم إرهابي مشتبه به" .
Advertisement

وأعلن مكتب المدعي العام في مدينة دوسلدورف وشرطة مدينة إيسن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أن المداهمات تُنفذ بالتزامن في مدن إيسن ودورتموند ودوسلدورف وزويست.

ووفقا للبيانات، تم إلقاء القبض مؤقتا على رجل (27 عاما) يحمل جنسية البوسنة والهرسك.

وبحسب البيانات، فإن خلفية عمليات التفتيش هي "تحقيق موسع في شبهة احتيال تجاري مشترك".

وأوضحت السلطات أنه خلال هذا التحقيق ظهرت أدلة على أن الأصول المُحصّلة من خلال الأنشطة الاحتيالية كانت مُخصصة لتمويل "هجوم إرهابي".

وبحسب البيانات، أُجريت عمليات التفتيش لمنع المزيد من التخطيط لهذه الجريمة والحيلولة دون تنفيذها، ولتوضيح الحقائق بشكل أكبر، وبغرض جمع الأدلة، أُجريت عمليات تفتيش في منازل تخص أطرافاً ثالثة مُسجلة حاليا كشهود.

ولم تعلن السلطات بعد المزيد من التفاصيل.

وأعلنت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في دوسلدورف أن المتهم الذي ألقي القبض عليه سيمثل أمام قاضي التحقيقات اليوم، مشيرة إلى أنه صدرت مذكرة توقيف بحقه بتهمة الاحتيال التجاري المشترك لتمويل "هجوم إرهابي مشتبه به".(العربية)
 
مواضيع ذات صلة
الشرطة الألمانية: مداهمة 6 مواقع لإحباط هجوم "إرهابي" محتمل
lebanon 24
09/07/2025 14:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الألمانية: لا مؤشر إلى "دافع سياسي" وراء هجوم هامبورغ
lebanon 24
09/07/2025 14:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
شرطة واشنطن: لم نتلق معلومات عن تهديد إرهابي أو جريمة كراهية قبل هجوم واشنطن
lebanon 24
09/07/2025 14:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الألمانية تعلن اعتقال امرأة على خلفية الهجوم بسكين في محطة قطار هامبورغ
lebanon 24
09/07/2025 14:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:52 | 2025-07-09
06:49 | 2025-07-09
06:42 | 2025-07-09
06:27 | 2025-07-09
06:17 | 2025-07-09
06:00 | 2025-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24