الشرطة الألمانية تمشط 6 مواقع في مدن مختلفة.. لإحباط "هجوم إرهابي محتمل"!

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تقوم وحدات خاصة من الشرطة بتمشيط ستة مواقع في مدن مختلفة، وذلك في إطار جهودها لمنع "هجوم إرهابي مشتبه به" .وأعلن في مدينة دوسلدورف وشرطة مدينة في ساعة مبكرة من الأربعاء، أن المداهمات تُنفذ بالتزامن في مدن إيسن ودورتموند ودوسلدورف وزويست.ووفقا للبيانات، تم إلقاء القبض مؤقتا على رجل (27 عاما) يحمل جنسية البوسنة والهرسك.وبحسب البيانات، فإن خلفية عمليات التفتيش هي "تحقيق موسع في شبهة احتيال تجاري مشترك".وأوضحت السلطات أنه خلال هذا التحقيق ظهرت أدلة على أن الأصول المُحصّلة من خلال الأنشطة الاحتيالية كانت مُخصصة لتمويل "هجوم إرهابي".وبحسب البيانات، أُجريت عمليات التفتيش لمنع المزيد من التخطيط لهذه الجريمة والحيلولة دون تنفيذها، ولتوضيح الحقائق بشكل أكبر، وبغرض جمع الأدلة، أُجريت عمليات تفتيش في منازل تخص أطرافاً ثالثة مُسجلة حاليا كشهود.ولم تعلن السلطات بعد المزيد من التفاصيل.وأعلنت متحدثة باسم مكتب في دوسلدورف أن المتهم الذي ألقي القبض عليه سيمثل أمام قاضي التحقيقات اليوم، مشيرة إلى أنه صدرت مذكرة توقيف بحقه بتهمة الاحتيال التجاري المشترك لتمويل "هجوم إرهابي مشتبه به".(العربية)