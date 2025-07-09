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لافروف يزور كوريا الشمالية نهاية الأسبوع

Lebanon 24
09-07-2025 | 03:50
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يزور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كوريا الشمالية نهاية الأسبوع، وفق ما ذكرت "وكالة الأنباء المركزية الكورية" الرسمية، في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، بحسب وكالة "فرانس برس".
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وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم بأن "لافروف سيزور جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية في الفترة من 11 إلى 13 تموز تلبية لدعوة من وزارة الخارجية". وكان رئيس مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو زار بيونغ يانغ مرات عدة هذا العام.
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