لافروف يزور كوريا الشمالية نهاية الأسبوع

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يزور نهاية الأسبوع، وفق ما ذكرت " المركزية " الرسمية، في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، بحسب وكالة "فرانس برس".وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم بأن " سيزور الشعبية الديموقراطية في الفترة من 11 إلى 13 تلبية لدعوة من ". وكان رئيس الروسي شويغو زار بيونغ يانغ مرات عدة هذا العام.